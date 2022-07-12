Fransa'da 10. etabı Magnus Cort Nielsen kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 10. etabını, EF Education-EasyPost takımından Danimarkalı Magnus Cort Nielsen kazandı.



Bu yıl 109'uncusu düzenlenen turda Nielsen, Morzine ile Megeve yerel idareleri arasındaki 148,5 kilometrelik 10. etabı, 3 saat 18 dakika 50 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.



Etapta, BikeExchange-Jayco takımından Avustralyalı Nicholas Schultz ikinci, Bahreyn Victorious ekibinden İspanyol Luis Leon Sanchez ise üçüncü oldu.



BAE Emirates takımından son iki yılın şampiyonu Sloven Tadej Pogacar, toplam 37 saat 11 dakika 28 saniyelik süresiyle genel klasman liderliğini sürdürdü.



Organizasyon, yarın Albertville yerel idaresi ile Col du Granon dağ geçidi arasındaki 152 kilometrelik 11. etapla devam edecek.



Tur 21 etap sonunda 24 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.





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