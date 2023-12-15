Fluminense'nin rakibi Al-Ahly oldu

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası karşılaşmasında Al-Ittihad'ı mağlup eden Al-Ahly yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fluminense'nin rakibi Al-Ahly oldu
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15 Aralık 2023 23:26
Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2. tur maçında El-Ehli, El-Ittihad takımını 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele ettiği organizasyondaki 2. tur maçında ilk golü, 21. dakikada penaltıdan Ali Maaloul kaydetti ve El-Ehli, ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.

El-Ehli, 59. dakikada Hussein El Shahat ve 62. dakikada Emam Ashour'un golleri ile 3-0 öne geçti.

El-Ittihad, Karim Benzema'nın 90+2'de bulduğu gol ile farkı 2'ye indirse de maç 3-1 sona erdi ve El-Ehli, yarı finale kaldı.

El-Ittihad takımı 45. dakikada Karim Benzema'nın penaltı atışından yararlanamadı. El-Ehli'de Anthony Modeste 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından El-Ehli, yarı finalde Fluminense ile 18 Aralık Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

Diğer yarı final eşleşmesinde Urawa Red Diamonds, 19 Aralık Salı günü Manchester City ile karşılaşacak.

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