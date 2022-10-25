Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 kaybetti. Spor yazarı Turgay Demir, maçın ardından tespitlerini paylaştı. Demir'in yazısının tamamını Fotomaç Gazetesi'ni satın alarak okuyabilirsiniz. İşte Turgay Demir'in yazısından öne çıkan bölüm...



"GERÇEKLERE GÖZLERİNİ KAPATTILAR"



Neredeyse her yazımızın ardından yapılan "Hocamızın arkasındayız" açıklamaları harikaydı… Yazıklar olsun… Tigana, Schutster ve Bilic dönemleri de aynen böyle kaybedilmişti… Dilimizde tüy bitmişti, "Bunlarla olmaz" demekten. Aynı filmi bilmem kaçıncı kez daha izlemiş oldum! Ben haklı falan çıkmadım yanlış anlamayın, birileri gerçeklere gözlerini kapattılar, kafalarını kuma gömdüler, skorların arkasına saklandılar, sahaya değil puan cetveline baktılar. Yoksa sahadaki komedinin görülmeme ihtimali yoktu.



"ŞENOL GÜNEŞ İLE BAĞLANTIYI KOPARMA"



Birileri sahaya gözlerini kapatıp Beşiktaş'ı stajyer Valerien İsmael'e emanet ederken medyadaki birileri de "Beklemek lazım, acele karar verilirse hata yapılır. Takım ilk yarıları iyi oynuyor" diye masallar anlatmıştı. Bırakın yazdıklarımızı falan, dün gibi hatırlıyorum, sezon öncesi Başkan Çebi ile yemek yemiştik. Lafı evelemeden, gevelemeden şöyle demiştim; Başkan bu hocayla lig bitmez, bu işin çaresine bak, mümkünse de Şenol Güneş'le bağlantıyı koparma!



"70-80 YIL SONRA İYİ BİR HOCA OLABİLİR"



Yazdıkça kötü olduk, kimine göre Beşiktaş düşmanıydık, kimine göre de Fenerbahçeli olmuştuk. Tamam "sayın seyirciler" ben de pes ediyorum artık; Valerien Ismael kalsın! Sakın göndermeyin. Arkasında durun! 70-80 yıl sonra iyi bir hoca olabilir; sabretmek lazım!





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