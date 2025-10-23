23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-067'
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
2-168'
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-164'
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0IPT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-167'
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-167'
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-165'
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
1-063'
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-067'
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
1-167'
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-069'
23 Ekim
Lille-PAOK
1-367'
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-270'
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-069'

Fiorentina'yı tanıdık isimler sırtladı!

UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina, Rapid Wien'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Fiorentina'da Cher Ndour ve Edin Dzeko ağları sarstı.

calendar 23 Ekim 2025 21:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fiorentina'yı tanıdık isimler sırtladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Fiorentina, Rapid Wien deplasmanına konuk oldu. Fiorentina, Allianz Stadyumu'ndaki maçı 3-0 kazandı.

İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cher Ndour, 48. dakikada Edin Dzeko ve 88. dakikada Albert Gudmundsson attı.

39 yaşındaki Edin Dzeko, bu maçtaki golüyle birlikte Konferans Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

Bu sonucun ardından Fiorentina, 2 maç sonunda 6 puana ulaştı. Rapid Wien'in 2 maç sonunda puanı bulunmuyor.

Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Fiorentina, Mainz 05 deplasmanına gidecek. Rapid Wien, sahasında Universitatea Craiova ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.