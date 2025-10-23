UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Fiorentina, Rapid Wien deplasmanına konuk oldu. Fiorentina, Allianz Stadyumu'ndaki maçı 3-0 kazandı.



İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cher Ndour, 48. dakikada Edin Dzeko ve 88. dakikada Albert Gudmundsson attı.



39 yaşındaki Edin Dzeko, bu maçtaki golüyle birlikte Konferans Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.



Bu sonucun ardından Fiorentina, 2 maç sonunda 6 puana ulaştı. Rapid Wien'in 2 maç sonunda puanı bulunmuyor.



Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Fiorentina, Mainz 05 deplasmanına gidecek. Rapid Wien, sahasında Universitatea Craiova ile karşılaşacak.



