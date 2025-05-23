Basketbol THY Euroleague Dörtlü Finali, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de başlayacak.Etihad Arena'da gerçekleştirilecek Dörtlü Final'in ilk maçında Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ile Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, TSİ 18.00'de karşılaşacak. Mücadele, S Sport ve EXXEN'den yayınlanacak.Kritik maçın hakem üçlüsü Carlos Peruga (Baş hakem), Robert Lottermoser (1. Yardımcı hakem) ve Mehdi Difallah'tan (2. Yardımcı hakem) oluşuyor.Günün ikinci maçında ise Yunan ekibi Olympiakos ile Fransa'yı temsil eden Monaco, TSİ 21.00'de parkeye çıkacak.Euroleague Dörtlü Finali, ilk kez Avrupa dışında düzenlenecek.Dörtlü Final'in ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR kozlarını paylaşacak.Normal sezonu ikinci sırada bitiren sarı-lacivertliler, play-off'ta Paris Basketbol'u 3-0'la geçmişti. Normal sezonun üçüncüsü Panathinaikos ise play-off'ta Anadolu Efes'i 3-2'yle eledi.Bu iki takım geçen sezon da Dörtlü Final'de karşılaşmış, kazanan taraf Yunan ekibi olmuştu. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Panathinaikos AKTOR, normal sezondaki iki maçta da Fenerbahçe Beko'yu mağlup etmişti.Tarihinde 7. kez bu organizasyonda yer alacak Fenerbahçe, 2017'den sonra kupayı bir kez daha kazanmaya çalışacak.Geçen sezonun şampiyonu Panathinaikos ise 8. kez mutlu sona ulaşmak için ter dökecek.Olympiakos ile Monaco, 2023'teki Dörtlü Final'den sonra yeniden birbirlerine rakip oldu.İki takımın 2023'teki randevusunda gülen ekip Olympiakos olmuştu. Normal sezonu lider bitiren ve play-off'ta Real Madrid'i saf dışı bırakan Yunan ekibi, 13 yıl sonra ilk, toplamda da 4. kez kupayı kazanmak istiyor.Sezonu dördüncü sırada tamamlayan ve play-off'ta Barcelona engelini aşan Monaco ise tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak.Fenerbahçe Beko, basketbolda Türkiye'ye kulüpler bazında 17. Avrupa kupasını kazandırmaya çalışacak.Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji birer kez, kadınlarda ise Fenerbahçe 4, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi de bir defa Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.Erkeklerde Euroleague'i Anadolu Efes 2, Fenerbahçe 1 kez kazandı. Galatasaray ve Darüşşafaka BKT Avrupa Kupası'nı, Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası'nı, Beşiktaş ise FIBA EuroChallenge Kupası'nı birer kez kazanma başarısı gösterdi. O zamanki adıyla Efes Pilsen de 1996'da Koraç Kupası'nı alarak Türkiye'ye ilk Avrupa zaferini getirdi.Kadınlarda ise Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 defa Euroleague zaferi yaşadı. Galatasaray ayrıca iki kez, Yakın Doğu Üniversitesi ise bir defa FIBA Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.Fenerbahçe Kadın Takımı, ayrıca 2 kez Süper Kupa'yı da kazanarak Türk takımlarının Avrupa'daki kupa sayısını 16'ya çıkardı.Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupası olan THY Euroleague'de 2017 yılında şampiyon olan Fenerbahçe, Abu Dabi'de yapılacak Dörtlü Final'de mutlu sona ulaşması durumunda bu organizasyonda ikinci kez kupayı müzesine götürecek.Sarı-lacivertli takım, Yunanistan'dan Panathinaikos AKTOR ve Olympiakos, Fransa'dan da Monaco'nun yer alacağı Dörtlü Final'de şampiyon olması durumunda Türk basketboluna Avrupa'daki 17. kupasını getirecek.Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague Dörtlü Finali'nden şampiyonlukla ayrılması durumunda Türk basketbolu, bu sezon ikinci Avrupa kupasına kavuşacak.Sarı-lacivertli kulübün kadın basketbol takımı Fenerbahçe Opet, sezon başında FIBA Süper Kupa'yı havaya kaldırmıştı.Fenerbahçe Beko'nun Dörtlü Final'de kupayı kazanması durumunda sarı-lacivertli kulüp, Türkiye'ye bu sezon basketbolda ikinci Avrupa kupasını getirecek.Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da Anadolu Efes ile yaşadı.Başantrenör Aydın Örs yönetiminde o zamanki adı Efes Pilsen olan lacivert-beyazlılar, Makedon oyuncusu Petar Naumoski'nin önderliğinde büyük bir başarı elde etti.Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı.Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Euroleague'de ilk zaferini yaşamaya çalışacak.Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak Dörtlü Final organizasyonunda sarı-lacivertlilerin başında yer alacak 49 yaşındaki başantrenör, Avrupa'daki kupa hasretini dindirmek istiyor.Jasikevicus, kariyerinde 6. defa Dörtlü Final'de mücadele verecek. Dörtlü Final'i 3 farklı takımla yaşayan Litvanyalı başantrenör, bu seviyede ilk kez 2018'de ülkesinin takımı Zalgiris'le yaşadı ve 3. oldu. Barcelona'yla 2021, 2022 ve 2023'te Dörtlü Final'e kalan Jasikevicius, Katalan ekibiyle, birer kez ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük yaşadı. Jasikevicius, geçen sezon ise Fenerbahçe Beko'nun başında Dörtlü Final'de dördüncü olmuştu.Üstü üste 5, toplamda da 6. kez Dörtlü Final'de takımıyla yer alacak Litvanyalı başantrenör, ilk kupa sevincini yaşamayı hedefliyor.Sarunas Jasikevicius, Euroleague tarihinde hem oyuncu hem de başantrenör olarak şampiyonluk yaşayan 4. isim olabilir.Tarihte bu başarıyı Armenak Alachachian, CSKA'yla oyuncu olarak 1969'da, başantrenör olarak da 1963'te ilk yaşayan isim oldu.Real Madrid'le 1964, 1965, 1967 ve 1968'de oyuncu olarak şampiyonluk yaşayan Lolo Sainz, 1978-1980'de ise aynı takımın başantrenörü olarak Euroleague'i kazandı.Bu başarıyı en son tekrarlayan ise Svetislav Pesic oldu. Pesic, 1979'de Yugoslavya'yı temsil eden Bosna'yla oyuncu olarak, 2003'te ise Barcelona'da başantrenör göreviyle Euroleague kupasını elde etti.Aktif sporculuk hayatında Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olarak gösterilen Jasikevicius, Maccabi'yle 2 (2004, 2005), Barcelona (2003) ve Panathinaiksos'la (2009) ise birer kez Euroleague'i kazanma başarısı gösterdi. Jasikevicius, Fenerbahçe'yle kupaya uzanırsa bu sefer başantrenör olarak bunu elde edecek.Modern Euroleague tarihinde ise bu başarıyı yaşayan herhangi bir isim bulunmuyor. Fenerbahçe Beko kupaya uzanırsa Jasikevicius, 2001'den itibaren tek isim altında oynanan Euroleague'i hem oyuncu hem de başantrenör olarak kazanan ilk isim olacak.Jasikevicus, başantrenörlük kariyerinde 9 yıla 15 kupa sığdırdı.Fenerbahçe Beko'yla Türkiye'de 1 kez lig, 2 kez de Türkiye Kupası kazanan Litvanyalı başatrenör, Zalgiris'le 5 lig, 3 yerel kupa sevinci yaşadı.Jasikevicius, İspanya'da Barcelona'yla 2 lig, 2 İspanya Kupası zaferi elde etti.49 yaşındaki ismin henüz Avrupa kupalarında şampiyonluğu bulunmuyor.Basketbol THY Euroleague Dörtlü Finali'nde 7. kez boy gösterecek Ergin Ataman, takımı Panathinaikos AKTOR'la zafere ulaşarak bu kupayı 4. kez kazanmaya çalışacak.Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de Fenerbahçe Beko, Olympiakos ve Monaco'yla yer alan Panathinaikos'un en büyük kozu, başantrenörü Ergin Ataman'ın son yıllardaki başarısı olacak.Kupayı son 4 sezonda 3 kez kazanarak Avrupa basketboluna damga vuran Ataman, 4. zaferini yaşamak istiyor.Anadolu Efes'le 2021 ve 2022'de kupayı kazanan Ataman, 2024'te de Panathinaikos'la Avrupa'nın en büyük kupasını havaya kaldırdı.Ataman, 27 yıllık kariyerinde 6'sı Avrupa kupalarında olmak üzere toplam 27 şampiyonluk yaşadı.Anadolu Efes'te 2 THY Euroleage, 4 lig, 4 Cumhurbaşkanlığı ve 3 Türkiye Kupası elde eden Ataman, Beşiktaş'a ise birer lig, FIBA EuroChallenge ve Türkiye Kupası şampiyonlukları kazandırdı.Galatasaray'ın başında birer lig ve ULEB Avrupa Kupası kazanma başarısı gösteren Ataman, Ülkerspor'da ise 2'şer kez Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupası zaferi elde etti.İtalya temsilcisi Montepaschi Siena ile FIBA Saporta Kupası sevinci yaşayan Ataman, Türk Telekom'da da bir kez Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.Panathinaikos'la ilk sezonunda Yunanistan'da lig ve kupayı kazanan Ataman, THY Euroleague'de de zirveye çıktı.Ergin Ataman, 5 farklı takımla Avrupa'da 7 kez final oynama başarısı gösterdi.Deneyimli başantrenör, söz konusu finallerin 6'sından zaferle ayrılırken, sadece 1'inde mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı.Ergin Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası, Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası, Anadolu Efes ile 2021 ve 2022'de, Panathinaikos'la da 2024'te THY Euroleauge şampiyonluğu elde etti.Ataman, Avrupa kupalarında finallerde tek yenilgisini ise 2019'da Anadolu Efes'in başında yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, THY Euroleague finalinde Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya mağlup olarak ikincilikle yetindi.Ergin Ataman, takımıyla zafere ulaşırsa üst üste iki kez şampiyonluk sevincini farklı iki takımda yaşayan ilk başantrenör olacak.Euroleague'de üst üste 2 kez şampiyonluk yaşayan 8 başantrenörden biri olan Ataman, yeni bir ilki hedefliyor.1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda daha önce farklı takımlarla "üst üste" kazanan bir başantrenör bulunmuyor.Ergin Ataman'ın yanı sıra Aleksander Gomelskiy (1958, 1959, 1960), Pedro Ferrandiz (1967, 1968), Aleksandar Nikolic (1972, 1973), Sandro Gamba (1975, 1976), Bozidar Maljkovic (1989, 1990), Zeljko Obradovic (1994, 1995) ve Pini Gershon (2004, 2005), organizasyonda art arda kupayı kazanma başarısı göstermişti.Ergin Ataman, takımıyla şampiyonluk sevinci yaşarsa Euroleague'i en fazla kazanan 6 başantrenörden biri olacak.Bir numaralı kupayı 9 defayla en fazla Zeljko Obradovic elde etti. Obradovic'in ardından 4'er kez Ettore Messina, Bozdiar Maljkovic, Pedro Fernandiz ve Alexander Gomelskiy kupayı kazanan başantrenörler olmayı başardı.Panathinaikos AKTOR şampiyon olursa Ataman da bu 6 isim arasına girecek.