Filistin'e destekten bir futbolcu daha kadro dışı!

Fransız Nice Kulübü, Filistin'e destek içeren sosyal medya paylaşımı yapan Youcef Atal'ı kadro dışı bıraktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Filistin'e destekten bir futbolcu daha kadro dışı!
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18 Ekim 2023 14:22
Fransız Nice Kulübü, Filistin'e destek içeren sosyal medya paylaşımı yapan Youcef Atal'ın bir sonraki açıklamaya dek kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Nice Kulübü yaptığı açıklamada, "OGC Nice'in itibarı ve birliğinin, tüm çalışanlarının kurum tarafından savunulan değerlerle uyumlu olması gereken davranışlarının bir sonucu olduğunu vurgulamak isteriz. Geçtiğimiz Cuma günü yayınladığı mesajda olduğu gibi OGC Nice, barışın diğer tüm hususlara üstün gelmesini sağlama konusundaki kararlılığını yinelemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce de Alman ekibi Mainz, Filistin'e destek paylaşımı yapan futbolcusu El Ghazi'yi kadro dışı bıraktı.

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