Fethiyespor 2 ay sonra galip geldi

Fethiyespor evinde Play-Off yarışındaki Menemen FK'yı 2-1 yenerek zincir kırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Fethiyespor 2 ay sonra galip geldi
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12 Şubat 2024 13:34
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftalardır kötü gidişi sonlandıramayan Fethiyespor evinde Play-Off yarışındaki Menemen FK'yı 2-1 yenerek zincir kırdı.

Son galibiyetini 11 Aralık'ta Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 yenerek alıp ardından ilk yarıda ve ikinci yarıda üst üste oynadığı 6 maçta 2 beraberlik, 4 yenilgiyle sarsılan Muğla temsilcisinin yüzü tam 2 ay sonra güldü.

Teknik direktör Selahaddin Dinçel de devre arasında döndüğü kulüpte galibiyetle nefes aldı.

 

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