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FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasındakonuk edecek.Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Bursa temsilcisi karşısında galibiyet serisine devam etmeye çalışacak.Ligde son 5 maçını kazanan Fenerbahçe, 32. haftaya 63 puanla 3. sırada girdi.Fenerbahçe'de Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri durumunda 33. hafta Kardemir Karabükspor'la deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.Harun, Aziz Behic, Titi, Ertuğrul, Barış, Shehu, Yusuf, Furkan, Batalla, Badu, SowKümede kalma yolunda geçen hafta Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek büyük bir adım atan Bursaspor'un ise 39 puanı var. Bursa temsilcisi, İstanbul'da kazanması durumunda diğer maçların sonucuna bakmadan bitime 2 hafta kala Süper Lig'de kalmayı garantileyecek.Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde 98. kez karşı karşıya gelecek.Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.İki takım arasında geride kalan 97 maçtan 49'unu Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı.Fenerbahçe'nin ligde attığı 149 gole, Bursaspor 76 golle karşılık verdi.Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 46 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu.İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 30, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı.Sarı-lacivertliler evinde 89 gol attı, kalesinde 35 gol gördü.Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.