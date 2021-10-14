Fenerbahçeliler için uğurlu stat; Wembley!

İngiltere'nin maçlarına ev sahipliği yapan Wembley Stadı, Fenerbahçe'nin uğurlu stadı haline geldi.Vedat Muriqi, 10 Eylül 2019'da Kosova formasıyla İngiltere'ye 5-3 kaybedilen maçta burada 1 gol, 2 asist yaparak yıldızlaşmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti.Kosovalı yıldızın 20 milyon euroya Lazio'ya transfer olmasında, İngiltere'de vitrine çıkmasının payı büyük olmuştu.Bu kez de bir başka Fenerbahçeli Attila Szalai, yine Wembley Stadı'nda tüm dikkatleri üzerine çekti.Öte yandan Sevilla ve Atletico Madrid olmak üzere birçok kulübün Attilla Szalai'yi takibe aldığı ortaya çıktı.