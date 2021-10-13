Sevilla, önümüzdeki yaz için Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi yakın takibe aldı.



Endülüs merkezli spor gazetesi Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Fransız milli takımın stoperi Jules Kounde'yi gelecek yaz satmaya hazırlanan Sevilla, güvenilir bir stoper arayışı sonrası Attila Szalai'de karar kıldı.



SEVILLA KESENİN AĞZINI AÇACAK



Monchi'nin scout ekibinin Attila Szalai'yi yakın takip altına aldığı belirtilirken, sezon içinde göstereceği performansın da transferde etkili olacağının altı çizildi.



Jules Kounde'yi 80 milyon euro civarında bir rakama satmayı hedefleyen Sevilla'nın Attila Szalai için de kesenin ağzını açacağı vurgulandı.



FENERBAHÇE 2 MİLYON EURO'YA ALDI



Fenerbahçe'nin Ocak 2021'de Apollon Limassol'dan 2 milyon euro'ya transfer ettiği Attila Szalai'nin Haziran 2025'e kadar sarı lacivertli kulüple sözleşmesi bulunuyor.



ALİ KOÇ: "20 MİLYONUN ALTINI KONUŞMAM"



Fenerbahçe'ye transfer olduğunda 800 bin euro piyasa değeri olan Macar milli stoperin şu an değeri 11 milyon euro'ya kadar yükseldi.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Haziran ayında "Attila Szalai için 20 milyon euro'nun altını konuşmam bile." demişti.



