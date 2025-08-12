12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-052'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Fenerbahçe'ye sambacı kanat!

Fenerbahçe, hem Brezilyalı yıldız Antony ile hem de kulübü Manchester United ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Jose Mourinho'nun onay vermesi durumunda imzaların atılabileceği bir noktada olduğu belirtiliyor.

calendar 12 Ağustos 2025 08:09 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 08:14
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye sambacı kanat!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Marco Asensio ve PSG ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, yüksek maliyet ve yaş faktörü nedeniyle geri adım atmıştı.

SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR

Bu gelişme sonrası farklı isimlere yönelen Sarı-Lacivertliler'de Antony konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

MOURINHO ONAY VERİRSE İMZA ATILABİLİR

Takvim'in haberine göre; yönetim hem Brezilyalı yıldız hem de Manchester United ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Jose Mourinho'nun onay vermesi durumunda kısa sürede imzaların atılabileceği bir noktaya gelindiği de belirtiliyor.

2022 yılında 95 milyon Euro karşılığında Ajax'tan Manchester United'a transfer olan Antony bir türlü beklenen performansı gösterememişti. Geçen sezon kiralık olarak Betis formasını giyen ve eski günlere dönüş sinyali veren 25 yaşındaki futbolcu, Amorim'in yeni sezon planlarında yer almıyor. 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.