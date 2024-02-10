Fenerbahçe'ye gizli servet: 17,5 milyon euro!

kiralık gönderdiği oyuncularındanAra dönemde gönderilen'la sarı lacivertlilerin kiralık verdiği oyuncu sayısı 18'e ulaştı.Bu isimlerden bazıları yabancı kontenjanında yer açmak, bazıları ise kadroda düşünülmediği için kiralık verilirken, genç isimler de tecrübe kazanmaları için farklı kulüplere gönderildi. Bu formülle oyuncuların yıllık ücret yükünden kurtulan Fenerbahçe, aynı zamanda kiralama bedelleriyle de gelir elde etti.Ancak sarı lacivertlilerin kasasına ciddi nakit akışı sağlayacak olan asıl olay satın alma opsiyonu. Ara dönemde kiraya verilen isimlerden Lincoln'ün (Bragantino-Brezilya) 6 milyon, Crespo'nun (Rayo Vallecano-İspanya) 4 milyon, Samet Akaydin'in (Panathinaikos-Yunanistan) 4 milyon avro satın alma opsiyonu bulunuyor. Sezon başında Brezilya'dan Geremio'ya kiralanan Joao Pedro'nun da 3,5 milyon avroluk opsiyonu var. Sezon sonunda bütün bu opsiyonların devreye girmesi hâlinde Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam 17,5 milyon euro olacak.Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü hamleleriyle dikkati çeken Fenerbahçe ara transferi eski golcüsü Serdar Dursun'la noktaladı. EURO 2024 öncesi düzenli oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Umut Nayir'e engel olmayan sarı lacivertliler, Dzeko ve Batshuayi'yi yedekleyecek tek yerli olarak gördükleri Serdar Dursun'u Karagümrük'ten kiraladı.19 Temmuz 2021-Ağustos 2023 arasında sarı lacivertli formayı giyen ve 64 maçta 19 gol kaydeden Serdar Dursun, sezon başında Karagümrük'e transfer olmuştu.Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu olmayan kiralık oyuncuları da birçok kulübün yakın markajında. Kocaelispor'da forma giyen 19'luk stoper Emir'i Southampton istiyor.