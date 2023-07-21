Fenerbahçe'ye, Galatasaray'dan transfer

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezonun gol kraliçesi Yağmur Uraz'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "33 yaşındaki milli futbolcu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza 'Kulübümüze Hoş Geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Yağmur, geçtiğimiz sezon Galatasaray Petrol Ofisi formasıyla 23 gol atmayı başarmıştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "33 yaşındaki milli futbolcu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza 'Kulübümüze Hoş Geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Yağmur, geçtiğimiz sezon Galatasaray Petrol Ofisi formasıyla 23 gol atmayı başarmıştı.