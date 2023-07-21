Fenerbahçe'ye, Galatasaray'dan transfer

Fenerbahçe Petrol Ofisi geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Yağmur Uraz'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'ye, Galatasaray'dan transfer
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21 Temmuz 2023 22:12
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezonun gol kraliçesi Yağmur Uraz'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "33 yaşındaki milli futbolcu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza 'Kulübümüze Hoş Geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yağmur, geçtiğimiz sezon Galatasaray Petrol Ofisi formasıyla 23 gol atmayı başarmıştı.

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