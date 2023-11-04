Fenerbahçe'ye 3 yıllık Trabzonspor kabusu!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı.
Bu skorla birlikte son 3 sezonda ilginç bir istatistik ortaya çıktı.
Buna göre Fenerbahçe, liderliği son üç sezondur Trabzonspor'a mağlup olarak kaybetti.
2021-22 sezonunda Fenerbahçe; Trabzonspor'a 3-1, 2022-23 sezonunda Trabzonspor'a 2-0 ve 2023-24 sezonunda 3-2 mağlup olarak liderliği rakiplerine kaptırdı.
Bu skorla birlikte son 3 sezonda ilginç bir istatistik ortaya çıktı.
Buna göre Fenerbahçe, liderliği son üç sezondur Trabzonspor'a mağlup olarak kaybetti.
2021-22 sezonunda Fenerbahçe; Trabzonspor'a 3-1, 2022-23 sezonunda Trabzonspor'a 2-0 ve 2023-24 sezonunda 3-2 mağlup olarak liderliği rakiplerine kaptırdı.