Fenerbahçe 'samba'yla yola çıkıyor!

Fenerbahçe, Ümraniyespor karşısında sezonu 5 Brezilyalı ile açıyor. Portekizli hoca Jorge Jesus, aynı dili konuştuğu Henrique, Lincoln, Peres, Arao ve Pedro ile yola çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Brezilyalıların çok olduğu dönemde başarılı sonuçlar elde etti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe 'samba'yla yola çıkıyor!
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08 Ağustos 2022 09:01
Fenerbahçe, 8 sezonluk şampiyonluk hasretini dindirmek için yola bugün çıkıyor.

2000'li yıllarda Brezilyalıların ağırlıklı olduğu takımlarla önemli başarılar yakalamış sarı-lacivertliler, Portekizli Jorge Jesus yönetiminde fabrika ayarlarına dönüyor.

Jesus ile aynı dili konuşan sambacılar Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, Luan Peres, Willian Arao ve sakatlığı bulunsa da Joao Pedro, Fenerbahçe'nin ana iskeletini oluşturacak.

2000'LERE BREZİLYA DAMGASI

Kanarya, efsane Brezilyalı futbolcu Arthur Zico'nun hocalığında 2006-07'de dört sambacı (Alex, Aurelio, Deivid ve Edu) ile şampiyonluğa ulaştı.

Ertesi sezon Zico, Edu, Roberto Carlos, Vederson, Aurelio, Alex ve Deivid ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynandı. 2009-10'da 7 Brezilyalı varken şampiyonluk son hafta kaçtı.

2010-11'de beş sambacı (Bilica, Alex, Baroni, A.Santos ve Deivid) takımı şampiyonluğa taşıdı. 

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