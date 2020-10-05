Fenerbahçe, Osman Ertuğrul Çetin'i Altınordu'ya gönderdi

Fenerbahçe genç kalecisi Osman Ertuğrul Çetin'in Altınordu'ya transferini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe, Osman Ertuğrul Çetin'i Altınordu'ya gönderdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2020 17:31
Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin, gelişimini tamamlaması için Altınordu'ya verildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapı kalecimiz Osman Ertuğrul Çetin'in kişisel gelişimini tamamlaması için Altınordu Kulübü ile karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma her iki kulübün de haklarının korunacağı şekilde yapılmıştır." denildi.

Genç kalecinin durumunun takip edileceği belirtilerek, "Futbolcu yetiştirme konusunda sadece ülkemizde değil, dünyada da adını duyuran Altınordu Kulübüne kalecimizin gelişimi konusunda verecekleri destek için şimdiden teşekkür eder, ülke futbolunun geleceği için bu çalışmaların yayılarak devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için