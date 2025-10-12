12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Fenerbahçe Opet, 2'de 2 yaptı!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Opet, OGM Ormanspor'u 80-62 mağlup etti.

calendar 12 Ekim 2025 17:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Opet, 2'de 2 yaptı!
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-62 yendi.

 Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Sezer Bor, Ali Osman Kanık

OGM Ormanspor: Damla Gezgin 8, Kübra Erat 6, Anigwe 22, Fraser 15, Shields 8, Dillard 3, Banu Şimşek, Yaren Düzcü

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 2, Allen 14, Rupert 15, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 10, İdil Saçalır, Şerife Alperi Onar 2, Tilbe Şenyürek 8, Billings 22

1. Çeyrek: 12-17

Devre: 29-44

3. Çeyrek: 52-62

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
