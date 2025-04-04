Fenerbahçe Medicana 3-0 ile finalde

AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Finali'nde Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Medicana, finale yükseldi.
Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 26-24, 25-23 ve 25-13'lük skorlarla sona erdi. Kupanın final mücadelesi cumartesi günü aynı salonda saat 16.00'da başlayacak.
SALON: İzmir Halkapınar
HAKEMLER: Nurper Özbar, Çevril Ebru Kaya
FENERBAHÇE: Ana Cristina, Aslı, Vargas, Fedorovtseva, Eda, Drca, Gizem, Meliha, Stysiak, Dicle Nur
TÜRK HAVA YOLLARI: Çağla, Bergmann, Karmen, Vasilantonaki, Orthmann, Büşra, Melis Yılmaz, Ada, Melis Durul, Ratzke, Buse, Emine
SETLER: 26-24, 25-23, 25-13
SÜRE: 80 dakika (26, 30, 24)
Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 26-24, 25-23 ve 25-13'lük skorlarla sona erdi. Kupanın final mücadelesi cumartesi günü aynı salonda saat 16.00'da başlayacak.
SALON: İzmir Halkapınar
HAKEMLER: Nurper Özbar, Çevril Ebru Kaya
FENERBAHÇE: Ana Cristina, Aslı, Vargas, Fedorovtseva, Eda, Drca, Gizem, Meliha, Stysiak, Dicle Nur
TÜRK HAVA YOLLARI: Çağla, Bergmann, Karmen, Vasilantonaki, Orthmann, Büşra, Melis Yılmaz, Ada, Melis Durul, Ratzke, Buse, Emine
SETLER: 26-24, 25-23, 25-13
SÜRE: 80 dakika (26, 30, 24)