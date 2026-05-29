Fenerbahçe, Kim Min-Jae'den fedakarlık bekliyor!

Alman devi Bayern Münih, 2023 yılında 50 milyon euroya İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'den aldığı Kim Min-Jae'yi elden çıkarmaya çalışıyor.
Yeni sezonda kulüpte düşünülmeyen futbolcunun piyasasının gittikçe erimesi Bayern yetkililerini endişelendirdi ve satış konusunda harekete geçirdi. İtalyan basınından pek çok kaynak Juventus'un Kim transferinde önemli mesafe aldığını iddia ederken bir anlaşma sağlanmadığı öğrenildi.
FEDAKARLIK BEKLENİYOR
Fenerbahçe cephesi ise rakamlar ve limitler sorunu nedeniyle temkinli hareket ediyor. Bayern Münih; bonservis talebini 20'ye indirdi fakat Güney Koreli savunmacı 12 milyon euro maaş istiyor. Yeni sezonda yıllık ücret ortalamasını düşürmek zorunda olan sarı-lacivertliler, eski oyuncusundan fedakarlık bekliyor.
SEZON PERFORMANSI
29 yaşındaki savunma oyuncusu, geride kalan sezonda Bayern Münih'te 37 maçta süre buldu. Deneyimli oyuncu, savunma performansının yanı sıra 1 gol, 1 asistle skor katkısı da sağladı.
Bayern Münih ile iki yıl daha kontratı bulunan Kim Min Jae'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
