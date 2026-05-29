 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Fenerbahçe, Kim Min-Jae'den fedakarlık bekliyor!

Fenerbahçe, Bayern Münih'ten eski oyuncusu Kim Min Jae'yi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Güney Koreli oyuncudan indirim bekliyor.

calendar 29 Mayıs 2026 09:07
Haber: Akşam, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Kim Min-Jae'den fedakarlık bekliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Alman devi Bayern Münih, 2023 yılında 50 milyon euroya İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'den aldığı Kim Min-Jae'yi elden çıkarmaya çalışıyor.

Yeni sezonda kulüpte düşünülmeyen futbolcunun piyasasının gittikçe erimesi Bayern yetkililerini endişelendirdi ve satış konusunda harekete geçirdi. İtalyan basınından pek çok kaynak Juventus'un Kim transferinde önemli mesafe aldığını iddia ederken bir anlaşma sağlanmadığı öğrenildi.

FEDAKARLIK BEKLENİYOR

Fenerbahçe cephesi ise rakamlar ve limitler sorunu nedeniyle temkinli hareket ediyor. Bayern Münih; bonservis talebini 20'ye indirdi fakat Güney Koreli savunmacı 12 milyon euro maaş istiyor. Yeni sezonda yıllık ücret ortalamasını düşürmek zorunda olan sarı-lacivertliler, eski oyuncusundan fedakarlık bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

29 yaşındaki savunma oyuncusu, geride kalan sezonda Bayern Münih'te 37 maçta süre buldu. Deneyimli oyuncu, savunma performansının yanı sıra 1 gol, 1 asistle skor katkısı da sağladı.

Bayern Münih ile iki yıl daha kontratı bulunan Kim Min Jae'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.