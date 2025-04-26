Fenerbahçe Divan Kurulu'nda tartışma: Kutlualp ve Özat

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında Hakan Bilal Kutlualp ile Ümit Özat arasında tartışma çıktı.

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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda tartışma: Kutlualp ve Özat
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26 Nisan 2025 14:06
Son güncelleme 26 Nisan 2025 14:20
Fenerbahçe ve milli takımın eski futbolcularından Ümit Özat ile Fenerbahçeli eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp yan yana geldikleri bir esnada tartışma yaşandı.

Ümit Özat "Taraftarlar bizim yüzümüzden Fenerbahçeli oluyor, senin yüzünden mi oluyor? Sen mi top oynadın bu kulüpte, bir lira para vermedin bu kulübe" diyerek tepkisini dile getirirken Kutlualp tarafından gelen "Sen de oynadıysan paranı aldın" sözü üzerine gerginlik biraz daha arttı.

Bu söz üzerine Ümit Özat bu kez "Can Bartu almadı mı, ne anlatıyorsun. Alex almadı mı parasını" diyerek tepki verdi.

İki isim etrafındakilerin araya girmesiyle tartışmayı sonlandırdı ve farklı noktalara hareket ederek birbirinden uzaklaştılar.

 

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