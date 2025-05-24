Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi.



Savunma hattına önemli takviyeler yapması beklenen Sarı- Lacivertliler'in Al Ahli forması giyen eski oyuncusu Merih Demiral'ı gündemine aldığı öğrenildi.



Sarı Lacivertlilerin Suudi ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan milli futbolcuyu kadrosuna katmakta istekli olduğu ve sezon sonuna Körfez temsilcisine teklifte bulunacağı ifade ediliyor.



DEĞERİ 17 MİLYON EURO



Hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çeken tecrübeli stopere 17 milyon Euro değer biçiliyor. Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih, Sporting, Alanya, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.



PERFORMANSI



Merih'in yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Bu sezon Suudi ekibiyle 43 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



