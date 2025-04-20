Fenerbahçe'de üç oyuncu Kayserispor maçında yok!

Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, Alexander Djiku ve Mert Hakan Yandaş mücadelede forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de üç oyuncu Kayserispor maçında yok!
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20 Nisan 2025 16:18
Son güncelleme 20 Nisan 2025 16:27
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde bu mücadele öncesinde üç önemli isim kadroda yer almayacak.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Faslı orta saha Sofyan Amrabat ve Mert Hakan Yandaş sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Savunma oyuncusu Alexander Djiku ise teknik heyetin tercihiyle, yabancı sınırı sebebiyle karşılaşma kadrosuna dahil edilmedi.

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