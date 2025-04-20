Fenerbahçe'de üç oyuncu Kayserispor maçında yok!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde bu mücadele öncesinde üç önemli isim kadroda yer almayacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Faslı orta saha Sofyan Amrabat ve Mert Hakan Yandaş sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Savunma oyuncusu Alexander Djiku ise teknik heyetin tercihiyle, yabancı sınırı sebebiyle karşılaşma kadrosuna dahil edilmedi.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Faslı orta saha Sofyan Amrabat ve Mert Hakan Yandaş sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Savunma oyuncusu Alexander Djiku ise teknik heyetin tercihiyle, yabancı sınırı sebebiyle karşılaşma kadrosuna dahil edilmedi.