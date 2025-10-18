Fenerbahçe'de tarihi Yüksek Divan Kurulu'nda yaşananlar!

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na böyle geldi.pic.twitter.com/zw9JzB9AND



Fenerbahçe Futbol A.Ş. gelirleri ve giderleri açıklandı.

Ali Koç: "Tüm Fenerbahçelileri sevgi ve saygı ile selamlıyorum...



"GÖREVİMİZ BAŞKANA DESTEK OLMAK"



Ali Koç: "Başkanlık değişimi yaşadık, bir taraftar olarak ilk defa karşınıza çıkıyorum. Seçim sonuçları hayırlı ve uğurlu olsun. Bir demokrasi şöleni yaşadık. Sonuçlar birbirine yakın olsa bile diğer camialara örnek olacak seçim yaptık. Emeği geçen herkese teşekkürler.



Devir teslimi yakışır şekilde yaptık. Sadettin Saran ve ekibi de yakışır şekilde devir teslimi aldı. Başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarıyla, açık ve şeffaf şekilde görüştük ve bili paylaştık. Bu çok önemli.



Sadettin Saran ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Bizim görevimiz yeni başkana ve yönetime destek olmak."



"HESAP BİZİM ÜZERİMİZEYDİ"



Ali Koç: "Seçim günü yönetime izin verilmesi gereken maddelerin ısrarla önemli olduğunu söyledik. Kulübün faaliyetlerin kitleneceğini söyledik. O günün atmosferiyle bunlar geçmedi. Onaylanmazsa neler olacağını Murat Bey anlattı. Hesap bizim kazanmamız üzerindeydi ve kazanmamız halinde bizi kitlemekti. Bunun ne kadar zararlı olduğunu gördük. Yedi kez onaylandı, sekizinci de reddedildi. Süreç gereksiz yere uzadı. Bunun için lobi yapmak, insanların kafasını karıştırmak Fenerbahçe'ye kötülük yapmaktır."



"BİZİM ÖYLE BİR AMACIMIZ OLMAYACAKTI"



Ali Koç: "Murat Bey hisse satmama gibi düşüncelerinin olduğunu söyledi. Bizim de böyle bir amacımız olmayacaktı. Sermaye artışı için de bu izinler önemli. 4.8'lik hisse konusu var, sanki ben almışım gibi ve sanki gizli gibi... Citibank ile bu anlaşma yapıldı. Altında art niyet aranmasının amacı nedir? Geçmişte çok daha büyük oranda hisse satıldı ama yaprak kımıldamadı! Banka borçları ve futbolcu maaşları, diğer ihtiyaçlar için bu para kullanıldı. 4.8'i satınca yaygara kopartıldı, bu yaygarayı kopartanlar herkesin malumu..."



"SADETTTİN SARAN İLE ŞAMPİYON OLALIM"



Ali Koç: "Yeni yönetimin önünü açmalı ve hep birlikte hareket etmeliyiz. Enerjiyi borç yapılanmasına değil, şampiyonluğa harcayalım. İnşallah Sadettin Başkan önderliğinde şampiyonluk yaşayalım! Biz şampiyon yapamadık, bizden sonra gelen de yapamasın gibi bir düşüncede olmayacağımızın teminatını vermek istiyorum. Bu mentalitede olan Fenerbahçeliler kim olursa olsun, Fenerbahçelilikleri sorgulansın! Biz köstek değil, destek olacağız. Günün sonunda yönetimler değil, Fenerbahçe kazanır. Yaşamadığımız, görmediğimiz desteği Sadettin Saran ve ekibine vereceğiz. Allah yollarını açık etsin, şansları bol olsun. Başarılı olmaları için etraflarında kenetlenmeliyiz. Bu yıkıcı siyaseti bırakalım! Fenerbahçe'nin bindiği dalı kesmeyelim!"



AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI



"Büyük başkan Aziz Yıldırım..."



Aziz Yıldırım: "Lütfen burada tezahürat yapmayalım."



"ALİ KOÇ, YAPMA!"



Aziz Yıldırım: "Ali Bey konuşuştu, çok iyi konuştun Ali! Hep içinde kalan Aziz Yıldırım'ı dışa vuruyorsun, yapma! 'Fenerbahçe kötü olsun' dediysem şerefsizim! Bunu bize ima edenler de şerefsizdir! Hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik, pencere yoktu hapiste! Hiç şikayetçi olmadım! Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Çocuklar ağlamasın diye aday oldum. Çocuklar ağlıyor, benim kızım ağlıyor! Ayıp! Bizim söylediklerimizi yanlış anlamayın!"



"F.BAHÇE'NİN KÖTÜLÜĞÜNÜ İSTER MİYİM?"



Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'nin kötülüğünü ben ister miyim? Bugün konuştuğunuz, 'Satalım' dediğiniz her şeyi biz aldık! Her şeyi anlatacağım!"



"KİMSEYE ÇAĞRI YAPMADIM"



Aziz Yıldırım: "Bu maddeleri reddedeceğimi söyledim, kimseye çağrı yapmadım. Murat Bey burada masal anlattı! Kulübün mallarını neden satıyorsunuz? Hepsinizi biz aldık. Bazılarını kulüp parasıyla, bazılarını cebimizdeki para ile aldık!"



"3 TEMMUZ'U ANLAYIN..."



Aziz Yıldırım: "Sadettin Saran Bey ve ekibinden bizim ne kadar borç bıraktığımızı tespit edip açıklamalarını istiyorum. Burası 100 yıllık kulüp, neler gelmiş başına... Tarihi okuyun! Bu kulüp her zaman dimdik ayakta kaldı, en son da 3 Temmuz'da! Sadece Fenerbahçe'ye değil, Türkiye'ye yapılan operasyonun devamıdır! 3 Temmuz'u anlayın... Arkasından 4-5 sene sonra devleti ortadan kaldırma operasyonunun içinde olduğu süreçtir. İşimize geldiğinde 3 Temmuz diye konuşmayalım... İşi başka noktalara çekmeyelim. Tahir Kıran ile yemek yemişim, 3 Temmuz'a ihanet etmişim! Yok ya! Yönetimlerde FETÖ'cüler var, söylemiyorsunuz?"



"BİZ F.BAHÇE'NİN KENDİSİYİZ"



Aziz Yıldırım: "Üç ay sonra çok değişik konuşma yapacağım, yeter! Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değil, kendisiyiz"



"GELİN BUNLARI ANLATIN"



Aziz Yıldırım: "Ülker ile ne anlaşması yaptınız, gelin açıklayın. Hiçbir şey bilmiyoruz, onay istiyorsunuz. Emlak Konut ile ne anlaşması yaptınız? Oradan kaç para gelecek. İki arsa 150 Milyon € değerinde 70 Milyon € gelecek herhalde, bu parayı ne yapacaksınız? Bunları anlatın. Faiz ödüyoruz, rakamları açıklayın. 'Burayı satıp, Bankalar Birliği'ni ödeyeceğiz' deyin. Faiz ödeyeceksiniz, banka müdürü söylüyor. Satın 70 Milyon €'ya bankayı kapatın. Sonra Ülker arazisine yavaş yavaş bir şeyler yapılır. Böyle anlatırsanız hemen el kaldırırım. Sen bunları benim yanımda öğrendin yani... Yoksa ben neden karşı olayım! Gelin anlatın."



"MALINI SATMADIM, ARSA ALDIM"



Aziz Yıldırım: "Ben yetki aldım ama Fenerbahçe'nin malını satmadım, arsa aldım! 200 Milyon doların üstünde arsa geliri var. Siz de arsa alın, kulübe bırakalım."



"BU YÜZDEN VETO EDECEĞİMİ SÖYLÜYORUM"



Aziz Yıldırım: "10 sene uğraştım, üniversite kurdum. Fenerbahçe Üniversitesi hangi şartlarda Medicana'ya verildi? Kim biliyor? Onun için korkuyoruz izin vermeye. İncek kiraya verildi, hangi şartlarda verildi? Anlatın, bilelim. Fenerbahçe yararınaysa, neden karşı çıkalım? 8 tane villa vardı, üzerine hikayeler anlattınız... Sattınız. Fenerbahçe'nin bunların satışına ihtiyacı mı vardı? Suadiye'de iki ev vardı, neden sattınız? Bilen var mı? Bu yüzden veto edeceğimi söylüyorum."



"1 MİLYON ÜYE PROJESİNİ NEDEN YAPTIK?"



Aziz Yıldırım: "Kafanız almıyor, 1 Milyon Üye projesini neden yaptık? Bu proje kapsamında Edirne'de inşaat yaptık. Orayı yapmaya talibim. Kayseri'de yarım kalan yerimiz var. Toplayalım parayı aramızda, yapalım. Antalya'da yapılan yerleri derneklere verin, çalışsın. Sapanca'da değeri biçilmiyor... Gerekirse dışarıdan toplanıp gücümüz yettiğince yapalım."



"SÖYLEYİN, BİLELİM"



Aziz Yıldırım: "Sermaye arttırımı yapacak mısınız? Söyleyin, bilelim. Anlatın ve biz de izin verelim. Kimse itiraz etmez. Bilinmeyen şekilde karşıyız. 25 Eylül'de borç durumunu ortaya koyun. Yenisiniz ama açıklamazsanız günahı sizin boynunuza kalır. 2018'de bizim bıraktığımız rakamı ve mal varlığını da açıklayın."



"TAKIM ELBİSE İLE GELİN"



Aziz Yıldırım: "Divan Kurulu'na takım elbise ile gelmenizi rica ediyorum. Yazın geldim, havuzdan çıkmış ve şortla oturuyor. Olmaz bakın burada her şey çekiliyor."



"ALİ BEY VERECEK MİSİNİZ?"



Aziz Yıldırım: "Maltepe yapılıyor, Ali Bey'in şirketi sanırım... Para nereden gelecek? Ali Bey verecek sanırım (gülerek). Ali Bey verecek misiniz?"



"SADETTİN BEY, NE DEMEK İSTEDİNİZ?"



Aziz Yıldırım: "Sadettin Bey bir laf ettiniz kongrede, Ali Bey'e söylediniz sanırım herhalde, bana değil... 'FETÖ'cü hakim ve savcılarla locada otururken, ben ifade veriyordum' dediniz. Ne demek istediniz? Onu da bir açarsan mutlu oluruz."



DİVAN KURULU'NDA TANSİYON YÜKSELDİ



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'dan Hamdi Akın, Aziz Yıldırım'ın arsalarla ilgili sözlerine yanıt verdi. Aziz Yıldırım, Hamdi Akın'a tepki gösterdi. Sonrasında Divan Kurulu'nda tansiyon yükseldi.









"MESELE F.BAHÇE'NİN MESELESİ"

Hakan Bilal Kutlualp: "Sadettin Saran ve ekibini tebrik ediyorum. Hepimiz yanında olmalıyız. Mesele Fenerbahçe'nin meselesi. Yapı falan bunları çok konuştuk, bunlar bitmedi. 'Sadettin Bey az farkla kazanıldı' denildi ama Aziz Bey de bir oy farkla kazandı ve Fenerbahçe'ye çağ atlattı. Sadettin Bey de iyi işler yapacaktır."



"SİZ DE ANLATIN LÜTFEN"



Hakan Bilal Kutlualp: "Beşiktaş böyle bir yetki alırken, bir maddeyi onaylamamış. Petrol şirketi için bir şirketi beğenmemişler ve onaylamamışlar. Galatasaray'da da gelen paranın nasıl kullanılacağına kadar anlatılmış. Siz de biz sıradan vatandaşların anlayacağı şekilde anlatın lütfen."



"BUNLARI LÜTFEN AÇIKLAYIN"



Hakan Bilal Kutlualp: "Erol Bilecik Bankalar Birliği'nden çıkılacağını söylemiş ve mali bağımsızlık kazanılacağını söylemişti. Hisse olarak %4.8 satıldı ve Bankalar Birliği'nden çıkış için kullanılacağını söyledi ama çıkamadık! Sonra 'Çıkmamıza ramak kaldı' denildi ama daha sonra Hamdi Bey, Kasım ayında çıkılacağını söyledi. Neden çıkamadığımızı size sormak istiyorum. Sadettin Bey'i çok iyi takip ediyorum, 'Seçimden dolayı harcamalarda sıkıntı olmuş' dediniz. Bunları lütfen bize açıklayın."



"BUNLAR SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"



Hakan Bilal Kutlualp: "Fenerbahçe tarihinin en büyük futbolcu maaş bütçesiyle karşı karşıyayız! Bugüne kadar görülmemiş rakam! Bir kaleci, aylık 1,1 Milyon € maaşı var! Bunlar sürdürebilir şeyler değil. Gelirleriniz artmazsa, sürdürülemez. Gelir yoksa, mecbur gayrimenkul satacağız! Yapılması gereken şeylerden biri, bu duruma düşmemek için popüler işler yapmamak lazım! Jose Mourinho için seçim kazası denildi, seçim kazanmak için bunları yapmayacağız."



"BUNUN İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Hakan Bilal Kutlualp: "Geçen gün kulübe gittim, benim oğlan da gençlik kulübüne gitmişti. Uzun sürer dediler, orada bekledim. Sağ olsun Şekip başkan ağırladı bizi. 'Yeni başkanın resmini neden asmadınız?' diye sordum. Yeni başkan 'Sadece Atatürk'ün resmi asılsın, tek değişmeyecek o' demiş.. Bunun için teşekkür ediyorum."



SADETTİN SARAN'IN AÇIKLAMALARI:



"SAYIN AZİZ YILDIRIM, KULÜBE GELİN"



Sadettin Saran: "Başkan olarak katıldığım ilk Yüksek Divan Kurulu. Sizlerle olmaktan gurur duyuyorum, biraz da heyecan var. Ali Başkan ve değerli ekibine bir kez daha teşekkür ederim. Geçmiş tartışmalar Fenerbahçe'ye yakışmıyor! Ne Ali Başkan, ne de Aziz Başkanı hedef alan bu söylemler, kulübü bir adım ileri taşımaz. Keşke Aziz Yıldırım gitmeseydi... Sayın Yıldırım çağrım size... Lütfen kulübe gelin... Tün anlaşmalar ve belgeler orada... Soru işaretiniz varsa, bunları masada konuşalım. Birbirimizi yıpratmadan"



"POTANSİYELİMİZ ÇOK DAHA ÖTEDE"



Sadettin Saran: "Fenerbahçe'nin adını başarı, güven ve istikrarla anılan bir marka haline getirmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin potansiyeli, bugün görünen çok daha ötesindedir. Fenerbahçe'nin hak ettiği şampiyonluğu kazanmak ve bunu kalıcı hale getirmek istiyoruz. Kulübün tüm alanlarında durum tespitini yaptık. Seçim vaatlerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Her şey planlı, organize ve şeffaf şekilde ilerliyor. Bu emeğin görünür karşılığı, futbolda alınacak sonuçlardır."



"GÖNDERMEK EN KOLAYI OLURDU"



Sadettin Saran: "Baskı ne olursa olsun, futbol takımı ile ile ilgili sakin kalmaya ve durumu teşhis etmeye çalıştık. Seçim, takımda belirsizlik ve kafa karışıklığına yol açmıştı. İlk günden itibaren bu takımın psikolojisini ayağa kaldırmamız gerektiğini söyledim. Teknik ekibimiz, şeffaf, çalışkan ve takımın güvenini kazanmış. Tedesco'yu göndermek en kolay olurdu. Biz istikrarı seçtik. Herkesi dinliyorum ama baskıyla, tribün duygusuyla, sosyal medya ile karar veren bir yönetici değilim. Sahaya ve takımın çıkarına bakarım. Kısa süreli kararlar alkış getirir ama kalıcı çözümler peşindeyiz. Başarı kriterlerimiz tutmazsa, karar almaktan çekinmeyiz."



"BU SUÇLAMA DEĞİL, TESPİT"



Sadettin Saran: "Kısa sürede takımın fiziksel ve mental ritmini yakalamasını istiyoruz. Sezona doğru çalışma ile başlanmamış, bu suçlama değil, tespit! Mazeret olarak değil, sorunun kök nedenini anlamak için söylüyoruz. Farkı kapatacak bir program devreye aldık. Tedesco da en az bizim kadar yeni. Geldiğinde çok yoğun fikstür vardı. Takımı tanıyacak, analiz edecek zamanı bile yoktu. Sezona yeterince hazırlanmamış takımla devam etmek kolay değil. Milli ara bizim için dönüm noktası oldu. Yükleme yapıldı, oyuncuların durumu değerlendirildi. Takımdaki inanç yavaş yavaş oluyor. Bu takımın ayağa kalkacağına inanıyorum."



"BU KARAR BİR HATIRLATMA"



Sadettin Saran: "İki kadro dışı kararı aldık. Detaya girmeyeceğim. Bu karar ceza değil, hatırlatma! Disiplin dışlamak için değil, hepimizi aynı çizgide tutmak için vardır. Takım içinde her şey konuşur ve çözülür. Dışarıya sadece inanç yansır. Bir şeyleri yıkmak için değil, düzeltmek için geldik. Hocamıza ve takıma güveniyoruz."



"TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"



Sadettin Saran: "Ocak ayında gerekli transferleri yapacağız. Bu süreçte taraftardan destek istiyoruz."



"FENERBAHÇE EMİN ELLERDE"



Sadettin Saran: "Yönetim olarak tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Mali tablolardan korkarak buraya gelmedik. Hiçbir borç bizi korkutmuyor, çünkü Fenerbahçe'nin gücü bu borçları öder. Merak etmeyin, Fenerbahçe emin ellerde."



"ŞEFFAFLIKTAN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"



Sadettin Saran: "Futbolcularımızla ilgili sözleşmeler konusunda camiamızı bilgilendirmek istiyorum. Eski yönetimi zan altında bırakan bir takım haberler yapılıyor. Kulübümüzün bilgisi dışında el altından yaptığı bir anlaşma söz konusu değildir! Tüm sözleşmeler şeffaf şekilde denetlenmekte ve yapılmaktadır. Şeffaflıktan ödün vermeyeceğiz."



"İKİ YENİ SPONSORLUK ANLAŞMASI"



Sadettin Saran: "Sponsorluk konusunda heyecan verici gelişmeler paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki hafta iki yeni sponsorluk anlaşmasını heyecanla paylaşmayı bekliyoruz."



"MADDELER ELİMİZİ BAĞLADI"



Sadettin Saran: "Yönetim kuruluna verilmesi gereken bazı yetkiler onaylanmadı. Bu kararlar bizim elimizi bağladı. En basit işlemleri yapamıyoruz. Bu yetkiler geçmişte herkese verildi. Ancak o gün maddelerin anlatımı ve tansiyon, onaya engel oldu. Hiçbir maddede hesabını veremeyeceğiz bir şey yok."



"25 EKİM'DE HERKESİ BEKLİYORUM"



Sadettin Saran: "Bankalar Birliği yükünden kurtulmak istiyoruz. Kulübün özgürleşmesi için projeler hayati önem taşıyor. Fenerbahçe'nin geleceğini ilgilendiren konular, kapalı kapılar arkasında alınmaz! Camiamıza sonuna kadar güveniyorum. 25 Ekim'de ihtiyacımız olan onayın dışında bir karar çıkacağına inanmıyorum. Herkesi önümüzdeki hafta yapılacak bu toplantıya bekliyorum."