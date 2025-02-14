Fenerbahçe'de Szymanski açıldı

Alanyaspor maçında Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 4000. golüne imza atarak tarihe geçen Sebastian Szymanski, dün de Youssef En-Nesyri'nin golünde asisti yapan isimdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Szymanski açıldı
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14 Şubat 2025 09:27
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.

Alanyaspor maçında Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 4000. golüne imza atarak tarihe geçen Sebastian Szymanski, dün de Youssef En-Nesyri'nin golünde asisti yapan isimdi.

Polonyalı oyuncu, Avrupa Ligi'nde 3. kez gol pası verirken toplamda 8'e ulaştı. Szymanski, performansıyla parmak ısırttı. 

 
 


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