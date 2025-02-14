Fenerbahçe'de Szymanski açıldı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.
Alanyaspor maçında Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 4000. golüne imza atarak tarihe geçen Sebastian Szymanski, dün de Youssef En-Nesyri'nin golünde asisti yapan isimdi.
Polonyalı oyuncu, Avrupa Ligi'nde 3. kez gol pası verirken toplamda 8'e ulaştı. Szymanski, performansıyla parmak ısırttı.
Alanyaspor maçında Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 4000. golüne imza atarak tarihe geçen Sebastian Szymanski, dün de Youssef En-Nesyri'nin golünde asisti yapan isimdi.
Polonyalı oyuncu, Avrupa Ligi'nde 3. kez gol pası verirken toplamda 8'e ulaştı. Szymanski, performansıyla parmak ısırttı.
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