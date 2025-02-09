Fenerbahçe'de sakatlık: Çağlar Söyüncü!

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Alanyaspor maçında sakatlandı ve oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sakatlık: Çağlar Söyüncü!
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09 Şubat 2025 16:12
Son güncelleme 09 Şubat 2025 16:16
Süper Lig'de Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşandı.

Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, yaşadığı sakatlığın ardından maça devam edemedi.

Fenerbahçe'de Çağlar yerine 10. dakikada Sofyan Amrabat oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'de savunma hattından Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in de sakatlıkları bulunuyor. Bu isimler dışında Rodrigo Becao'nun da uzun süreli sakatlığı bulunuyor.

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