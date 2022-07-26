Fenerbahçe'de maaş bütçesi ferahladı

Yüksek maaşlı, düşük performanslı futbolcular yüzünden son yıllarda ciddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe yönetimi bu sezon stratejik hamlelerle bu futbolcularla yollarını ayırarak mali anlamda rahatlıyor.Sarı lacivertlilerde sezon öncesi maaşları yüksek oyuncularla ilgili operasyonun startı geçtiğimiz yıl Mesut Özil'le aynı gün kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile başladı. Gerek yönetim gerek taraftarlarla arası açılan Ozan'ı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e satan F.Bahçe bu imzayla 1.3 milyon euro yükten kurtulmuş oldu.Ardından dünyaca ünlü Mesut ile vedalaşıldı. 1.5 sezonda beklenen performansı veremeyen Mesut Özil'le yollarını ayırarak kasadan yıllık 3 milyon euro maaş daha çıkmasının önüne geçildi. Yaşadığı sakatlık sonrası eski performansından uzaklaşan ve özel maçlarda Jesus'un gözüne girmeyi başaramayan Luiz Gustavo ile de vedalaşan Fenerbahçe böylece Sambacı'ya ödemek zorunda olduğu 3.5 milyon eurodan da kurtulmuş oldu. Sadece bu 3 ismin ayrılığı kulüpte 7.8 milyon euroluk (142.7 milyon TL) rahatlama sağladı.Fenerbahçe'de bir türlü istenilen performansı sahaya yansıtamayan Ally Samatta, yönetimin kurtulma amacıyla masaya oturduğu diğer bir isim. Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanzanyalı golcü için Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6 milyon eurobonservis öderken oyuncu ile de 3.2 milyon euroluk sözleşme imzalanmıştı. Yolları ayırıp 2 sene daha Samatta'ya bu rakamı ödemek istemeyen Kanarya'da Caulker (1 milyon 250 bin euro), Meyer (750 bin euro) ve Lemos'la (700 bin euro) da ayrılık görüşmeleri yapılacak.