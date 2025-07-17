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Fenerbahçe'de Bissouma'nın alternatifi: Ndidi

Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Yves Bissouma transferinden istediği sonucu alamadığı durumda rotasını Leicester City'de oynayan Wilfred Ndidi'ye çevirecek.

calendar 17 Temmuz 2025 11:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Bissouma'nın alternatifi: Ndidi
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Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Yves Bissouma transferinden sonuç alamazsa alternatifine yönelecek.

PUNCH'ın haberine göre, Fenerbahçe, Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi'yi radarına aldı. Sarı-lacivertlilerin, Ndidi için resmi girişimlere başladığı bildirildi.

İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de top koşturan Nijeryalı orta saha oyuncusunun, yaklaşık 10.3 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunuyor. Aktarılan bilgiye göre, Fenerbahçe, bu bedeli karşılamayı değerlendirdiği belirtildi.

Ayrıca Juventus'ta, Douglas Luiz'in ayrılması durumunda oyuncunun boşluğunu Wilfred Ndidi ile doldurmak istiyor.

Leicester City, 2017 yılında Nijeryalı orta saha oyuncusunu 17 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Genk'ten kadrosuna katmıştı.

 

 



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