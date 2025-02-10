Fenerbahçe'de ayrılık için karar vakti!

Ognjen Mimovic için Rusya'dan bir takım da devreye girdi. Fenerbahçe, Eyüpspor ve Maribor'un da istediği 20 yaşındaki futbolcunun ayrılığı için karar aşamasına geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ayrılık için karar vakti!
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10 Şubat 2025 14:23
Fenerbahçe, devre arasında Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Ognjen Mimovic'e veda etmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanı nedeniyle 20 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderecek.

Mimovic ile Eyüpspor ve Maribor ilgileniyor. Ertan Süzgün'ün haberine göre, bu iki takım dışında Rusya'dan da bir ekip Mimovic transferi için devreye girdi.

Mimovic ile ilgilenen bu kulüplerin ardından Fenerbahçe, genç futbolcunun ayrılığı için karar aşamasına geldi.

Mimovic'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye transferi öncesi bu sezon Kızılyıldız'da 19 maça çıkan Mimovic, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.


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