Fenerbahçe'de 2 kırmızı kart!

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile karşı karşıya geldiği maçta sarı lacivertli takıma kötü haber geldi.
Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan, Kayserispor ile oynanan maçın uzatma dakikalarında hakem Zorbay Küçük'e itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
İki isim de pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan, Kayserispor ile oynanan maçın uzatma dakikalarında hakem Zorbay Küçük'e itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
İki isim de pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU