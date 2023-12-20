Fenerbahçe'de 2 kırmızı kart!

Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan, Kayserispor maçında hakeme yaptığı itirazlar sonrası kırmızı kart gördüler.

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Fenerbahçe'de 2 kırmızı kart!
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20 Aralık 2023 19:01
Son güncelleme 20 Aralık 2023 19:12
Fenerbahçe'nin Kayserispor ile karşı karşıya geldiği maçta sarı lacivertli takıma kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan, Kayserispor ile oynanan maçın uzatma dakikalarında hakem Zorbay Küçük'e itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

İki isim de pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. 

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