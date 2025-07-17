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Fenerbahçe Beko'nun bayrakları köprülere asıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'nun bayrakları İstanbul'da köprülere asıldı.

calendar 17 Temmuz 2025 16:17 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 16:20
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Fenerbahçe Beko'nun bayrakları köprülere asıldı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe Beko'nun bayrakları köprülere asıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, bayraklar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalandı.

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa uzanmasının ardından sarı-lacivertli takımın bayrakları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne asılmıştı.

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