Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe Beko'nun bayrakları köprülere asıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, bayraklar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalandı.
Fenerbahçe Beko'nun Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa uzanmasının ardından sarı-lacivertli takımın bayrakları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne asılmıştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, bayraklar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalandı.
Fenerbahçe Beko'nun Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa uzanmasının ardından sarı-lacivertli takımın bayrakları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne asılmıştı.
Fenerbahçe Beko'nun bayrakları Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprülerine asıldı.📸 pic.twitter.com/v0ZbANYLm9
— Sporx (@sporx) July 17, 2025