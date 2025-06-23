Fenerbahçe, Azzedine Ounahi için devrede!

Fenerbahçe, orta saha transferi için rotasını Fransa'ya çevirdi.
Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Fenerbahçe, Azzedine Ounahi transferi için Marsilya ile resmi temaslara başladı.
FENERBAHÇE OLUMLU YANIT ALDI
Panathinaikos'un kadrosunda tutmak istediği Faslı orta saha oyuncusu için rekabet kızışırken, Sarı-Lacivertlilerin oyuncudan olumlu yanıt aldığı öne sürüldü.
11 MİLYON EURO'DAN 8 MİLYON EURO'YA İNDİLER
Haberde, Marsilya'nın 11 milyon Euro'dan 8 milyon Euro'ya indiği iddia edilen bonservis talebini değerlendirmeye alan Fenerbahçe'nin süreci hızlandırmak istediği vurgulandı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Panathinaikos formasıyla 37 maça çıkan Ounahi, 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.
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