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Fenerbahçe, Azzedine Ounahi için devrede!

Fenerbahçe, Marsilya'nın bonservis bedelini düşürdüğü orta saha oyuncusu Azzedine Ounahi için harekete geçti.

calendar 23 Haziran 2025 15:41 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 17:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Azzedine Ounahi için devrede!
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Fenerbahçe, orta saha transferi için rotasını Fransa'ya çevirdi.

Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Fenerbahçe, Azzedine Ounahi transferi için Marsilya ile resmi temaslara başladı.

FENERBAHÇE OLUMLU YANIT ALDI



Panathinaikos'un kadrosunda tutmak istediği Faslı orta saha oyuncusu için rekabet kızışırken, Sarı-Lacivertlilerin oyuncudan olumlu yanıt aldığı öne sürüldü.

11 MİLYON EURO'DAN 8 MİLYON EURO'YA İNDİLER

Haberde, Marsilya'nın 11 milyon Euro'dan 8 milyon Euro'ya indiği iddia edilen bonservis talebini değerlendirmeye alan Fenerbahçe'nin süreci hızlandırmak istediği vurgulandı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Panathinaikos formasıyla 37 maça çıkan Ounahi, 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.



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