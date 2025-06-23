Fenerbahçe, Azzedine Ounahi için devrede!

Fenerbahçe, orta saha transferi için rotasını Fransa'ya çevirdi.



Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Fenerbahçe, Azzedine Ounahi transferi için Marsilya ile resmi temaslara başladı.



FENERBAHÇE OLUMLU YANIT ALDI





Panathinaikos'un kadrosunda tutmak istediği Faslı orta saha oyuncusu için rekabet kızışırken, Sarı-Lacivertlilerin oyuncudan olumlu yanıt aldığı öne sürüldü.Haberde, Marsilya'nın 11 milyon Euro'dan 8 milyon Euro'ya indiği iddia edilen bonservis talebini değerlendirmeye alan Fenerbahçe'nin süreci hızlandırmak istediği vurgulandı.Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Panathinaikos formasıyla 37 maça çıkan Ounahi, 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.