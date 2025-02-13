Fenerbahçe, Anderlecht maçında penaltı bekledi!

Fenerbahçe, Anderlecht maçında Osayi Samuel'in yerde kaldığı bir pozisyonda penaltı bekledi. Oyun devam etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe, Anderlecht maçında penaltı bekledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2025 21:25
Fenerbahçe, Anderlecht ile sahasında karşı karşıya geldiği maçta bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel, 34. dakikada Huerta'nın müdahalesiyle rakip ceza sahasında yerde kaldı.

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

Hakem Nikola Dabanovic, VAR incelemesi nedeniyle oyunun hemen başlamamasını istedi. Hakem Dabanovic, daha sonra oyunun devam etmesini istedi.


YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery