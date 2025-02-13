Fenerbahçe, Anderlecht maçında penaltı bekledi!

Fenerbahçe, Anderlecht ile sahasında karşı karşıya geldiği maçta bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel, 34. dakikada Huerta'nın müdahalesiyle rakip ceza sahasında yerde kaldı.
Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
Hakem Nikola Dabanovic, VAR incelemesi nedeniyle oyunun hemen başlamamasını istedi. Hakem Dabanovic, daha sonra oyunun devam etmesini istedi.
Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel, 34. dakikada Huerta'nın müdahalesiyle rakip ceza sahasında yerde kaldı.
Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
Hakem Nikola Dabanovic, VAR incelemesi nedeniyle oyunun hemen başlamamasını istedi. Hakem Dabanovic, daha sonra oyunun devam etmesini istedi.
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