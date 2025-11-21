20 Kasım
Peterborough-Stockport County
3-075'
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
3-3
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
0-029'
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Fenerbahçe, 5 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, 5 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.

calendar 20 Kasım 2025 22:12 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2025 00:02
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe, 5 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapı takımlarında forma giyen 5 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertlilerin 19 yaş altı takımından Haydar Karataş ile 17 yaş altı takımında forma giyen Emin Eren Sayar, Alaettin Ekici, Yağız Fikri Şen ve Adnan Efe Fettahoğlu, kendilerini profesyonel yapan sözleşmeyi imzaladı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde futbol altyapı şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ozan Vural, futbol akademi genel koordinatörü Sedat Karabük ile futbol akademi değer yaratma ve geliştirme direktörü Tuncay Şanlı da yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
