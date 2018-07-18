İLGİLİ VİDEO

Galatasaray, transferde stopere yoğunlaştı. Teknik Direktör Fatih Terim'in savunmayı sağlama almak için iyi bir stoper isteği üzerine çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim önceliği Adil Rami ve Kara Mbodj'e verdi. Ancak bu iki oyuncuda şu ana kadar mutlu sona ulaşılamayınca, alternatif isimler gündeme geldi.Galatasaray'ın listesinde iki stara alternatif olarak düşündüğü ilk ismin Monaco'da forma giyen Kamil Glik olduğu öğrenildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın 30 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak almak istemesi nedeniyle, Fransız yöneticiler henüz olumlu cevap vermedi ve bonservisi ile satmayı teklif etti.Glik'i Galatasaray dışında bazı İngiliz ve Fransız kulüplerinin de istemesi nedeniyle Monaco geri adım atmıyor. Galatasaray, temasa geçtiği 3 isim dışında Chelsea'nin kadrosunda yer alan Kurt Zouma için de zemin yokluyor. Geçen sezon Stoke City'de kiralık oynayan Zouma'nın yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.Galatasaray'ın hedefindeki bir diğer isim Jason Denayer için ise Manchester City'den kolaylık beklenecek