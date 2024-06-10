Fatih Terim'in kızından Fenerbahçe'ye gönderme!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Anadolu Efes, maçı son saniye basketiyle 82-81 kazandı ve seride durumu 2-1'e getirdi. Anadolu Efes'in bu galibiyetinin ardından Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den bir paylaşım geldi.
Merve Terim, paylaşımında, "Arkadaşlar neyi başardığınızı anlamıyorsunuz, büyük partiyi bozdunuz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ligin 37. haftasında Galatasaray deplasmanında alınan galibiyetin ardından oyuncularını benzer sözlerle tebrik etmişti.
Anadolu Efes, maçı son saniye basketiyle 82-81 kazandı ve seride durumu 2-1'e getirdi. Anadolu Efes'in bu galibiyetinin ardından Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den bir paylaşım geldi.
Merve Terim, paylaşımında, "Arkadaşlar neyi başardığınızı anlamıyorsunuz, büyük partiyi bozdunuz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ligin 37. haftasında Galatasaray deplasmanında alınan galibiyetin ardından oyuncularını benzer sözlerle tebrik etmişti.
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