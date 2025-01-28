Fatih Terim'den transfer açıklaması!

Al Shabab teknik direktörü Fatih Terim, Al Fayha'ya karşı alınan 2-1'lik galibiyet sonrası basın toplantısında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den transfer açıklaması!
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28 Ocak 2025 01:16
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, Al Fayha maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik direktör, karşılaşma sonrası transfer dönemi hakkında "Kış transfer döneminin sona ermesine sadece 3 gün kaldığı doğru, ancak kulüp yönetimine güveniyorum. Yeni bir oyuncuyla anlaşmasak bile, mevcut kadroyu daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak şüphesiz bazı transferlere ihtiyacımız var." dedi.
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