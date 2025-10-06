Fatih Tekke'nin Galatasaray planı!

Trabzonspor, milli araya oldukça moralli girdi. Bordo-mavililer, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 17 puan topladı ve milli araya ikinci sırada girdi.
MORALLİ VE YARIŞTA!
Şampiyon olduğu 2021-2022'de 8 maç sonunda 18 puanı olan Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde 17 puan topladı. Karagümrük ve Kayserispor maçlarını 4'er gol atarak kazanan Karadeniz, milli araya hem moralli hem de zirve yarışında girdi.
ARADA KAMP
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, milli arayı mini bir kamp olarak değerlendirecek. Bordo-mavililerde sadece Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic ve Oleksandr Zubkov'un milli takıma gitmesi avantaj olarak görülüyor. Fatih Tekke, dört ismin yokluğunda takımın büyük bölümüyle çalışmalarına devam etme fırsatı bulacak.
GALATASARAY'A KADAR KAYIP YOK!
Başarılı teknik adam, lige dönüşte oynayacakları Rizespor (d) ve Eyüpspor maçlarında seriyi devam ettirmek ve 4'te 4'le 11. haftadaki Galatasaray deplasmanına gitmek istiyor.
