Fatih Tekke: 'Kadıköy'e galibiyet için çıkacağız'

Bu sezon Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'in ardından Trabzonspor'un başına geçen Fatih Tekke, Kadıköy'den zaferle dönmenin planlarını yapıyor.
Son idmanda oyuncularıyla bir toplantı yapan Tekke "Şampiyonluk yarışı bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakıyoruz. Bu takımın sahaya odaklandığında ne kadar iyi işler yapabileceğini görüyorum. Kadıköy'de de galibiyet için gideceğiz. Taraftarımızı mutlu edecek bir sonuçla döneceğimizden de şüphem yok" dedi.
Kupadaki Bodrum maçını örnek gösteren Tekke "Beni en çok mutlu eden maçlardan birisi buydu. Çünkü iki defa beraberliğe gelen maçta 120 dakika boyunca mücadeleyi bırakmadık ve sonunda 3-2 galip geldik. Pes etmeyen bir takım olacağız" dedi.
Bordo mavililer, ayrıca üç büyüklere karşı 519 günlük galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Karadeniz ekibi, son olarak 4 Kasım 2022 tarihinde deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek üç büyüklere karşı zafer elde etmişti.
Son idmanda oyuncularıyla bir toplantı yapan Tekke "Şampiyonluk yarışı bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakıyoruz. Bu takımın sahaya odaklandığında ne kadar iyi işler yapabileceğini görüyorum. Kadıköy'de de galibiyet için gideceğiz. Taraftarımızı mutlu edecek bir sonuçla döneceğimizden de şüphem yok" dedi.
Kupadaki Bodrum maçını örnek gösteren Tekke "Beni en çok mutlu eden maçlardan birisi buydu. Çünkü iki defa beraberliğe gelen maçta 120 dakika boyunca mücadeleyi bırakmadık ve sonunda 3-2 galip geldik. Pes etmeyen bir takım olacağız" dedi.
Bordo mavililer, ayrıca üç büyüklere karşı 519 günlük galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Karadeniz ekibi, son olarak 4 Kasım 2022 tarihinde deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek üç büyüklere karşı zafer elde etmişti.