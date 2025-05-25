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Fatih Tekke'den Paul Onuachu açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçı sonrası konuştu.

calendar 25 Mayıs 2025 21:59 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 23:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke'den Paul Onuachu açıklaması!
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke, "Her şeyiyle çok üstün olan taraf bir Trabzonspor vardı. İlk yarı girdiğimiz ve ikinci yarı girdiğimiz pozisyonlar... Rakibimiz kaleye gelmeden iki tane gol yemiş olduk. Zor bir takımla oynayacağımızı biliyorduk ama bence gerçekten çok üstün oynadık. Yediğimiz ikinci gol özellikle kabul edilebilir değil. 2 puan kaybettik ama genele baktığımızda kazanılan bir oyun vardı." dedi.

BASIN TOPLANTISI

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, "Neticesinde bir derbi 2 puan kaybettik ama oyunun tamamında üstün olan Trabzonspor'du." dedi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üstün bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Bir tanesi yine basit bir top kaybı hızlı hücum, söylemiştik zaten. Çok basit. Ama ikinci yediğimiz golde Pedro, su içerken gol yemiş olduk. Bu bize yakışmadı, hiç yakışmadı hem de orada bir oyuncu hem oyunu başlatmayabilir hem de öne hamle değil artık arkadaşını görüp orada şekillenmesi lazımdı, çok hızlı gelişti ama bu gol bize hiç yakışmadı." şeklinde konuştu.

Oyunun genelinde çok pozisyona girdiklerini ifade eden Tekke, "Bu pozisyonları ilk yarı dahil, kornerler dahil, yüksek oynadığımız bir maçtı, bunca eksiğe rağmen. Bu oyundan memnunum. Neticesinde bir derbi 2 puan kaybettik ama oyunun tamamında üstün olan Trabzonspor'du. Ligin üçüncüsüne karşı oyun olarak çok çok üstündük. Son golü yemememiz gerekiyordu. Maçın özeti belki bu olması lazımdı." ifadelerini kullandı.

Tekke, gelecek sezonki hedefleri konusunda da açıklamalarda bulunarak, şu görüşleri paylaştı:

"Taraftarımızın ne istediğini, futbolu ne kadar bildiğini çok iyi biliyorum. Taraftarımızın istediği şeyin tam tersini oynamak zorunda olduğumuzu da defalarca söyledim. Bence bunca eksik oyuncuya rağmen geldiğimiz noktada normalleşme dediğim süreç 3-4 hafta öncesine kadar gerçekleşti. Bence oyuncu grubumla beraber başardığımız bir şeydi bu. Genelde çok olumlu buluyorum ama gelecek sene şuradan ifade edebilirim. Dünyada futbolun geldiği nokta ile bizim ülkemizde oynanan futbol arasında ciddi bir tıkanma var. Bu tıkanmayı, bu sorunu, bu yanlışı görüyorum. Fakat bunu düzeltmek için kimsenin bir şey yaptığı yok açıkçası. Şöyle ifade edebilirim. Biz defalarca bu devrimi yaptık Trabzon olarak, şehir olarak, takım olarak. Yine bu devrimi bu şehrin çocuğu olarak yapacağımıza canıgönülden inanıyorum."

Problemli alanlarının bulunduğunu dile getiren Tekke, "Kuracağımız kadro çok titizlikle, tüm bu süreç içerisinde bunun hazırlıkları ile çok ciddi şekilde ilgileniyoruz. Çünkü Trabzonspor'un oynaması gereken oyun, hızlı, cesur, mücadeleci diyelim. Bu oyun mevcut benim en masum olduğum taraf, bu kadroyla oyuncularımla beraber çok zordu. Ama oyuncularımla başardığım şeyi yinelemem lazım. Emeklerine sağlık. Biz diyorsak onu yapmaya çalıştılar. Gelecek sene Trabzonspor hızlı oynamalı, cesur oynamalı ve çok ciddi karakterli bir oyun sergilemeli." diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Fatih Tekke gelecek sezon transfer politikasına ilişkin bir soruya da şu şekilde cevap verdi:

"Çok net. Oyuncular geliyor bize scout ekibimizden, menajerlerden çeşitli yerlerden oyuncular geliyor bize ama başkanla bu konuda çok ciddi mesaimiz var. Kimden geldiği benim için önemli değil. Benim için önemli olan iyi oyuncu olması. İyi oyuncu derken kendi parametrelerim var özellikle hız diyorum özellikle bazı bölgelerde. Şu mevcut kadromuzla ilgili oyuncularımdan özür dileyerek geçen haftanın başında toplantının başında bunu söylemek zorundayım. Arkadaşlar eğer bundan rahatsız olursanız söylemeyeyim dediğim bir cümle var. Bunu şu an bu sorunun üzerine söyleyebilirim. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hatta bu kadroyla yarışabilecek bir kadro içerisinde mevcut kadromuzdan kaç kişi yer alabilir? Sorusu. Şimdi bu problem. Kalacaklar, gidecekler bir problem. Bu oyuncuların hepsinin sözleşmesi var. Kalmak istemeyen olabilir, gitmek istemeyen olabilir. Tüm hepsini düşündüğünüzde bunun da bir ekonomisi var. Başkanımıza söylediğim şey şu; o da aynı şeyi düşünüyor. 10 liramız var ise 10 oyuncu almayalım. 5 tane net oyuncu alalım. O da aynı şeyi düşünüyor. Başkanımız o konuda bana 'Hocam sen ne dersen o diyor. Bu konuda çok rahat çalışabildiğim ilk defa bu kadar rahat çalışabildiğim bir başkan ona da buradan teşekkür etmem lazım."

PAUL ONUACHU

Daha önce bordo-mavili takımda forma giyen golcü oyuncu Paul Onuachu'nun transfer gündemlerinde yer alıp almadığına ilişkin bir soru üzerine de Tekke, "Onuachu ile ilgili en son konuştum başkanımla beğendiğim bir oyuncu, fikrimi söyledim. Yani Trabzonspor taraftarının da sevdiği bir oyuncu. Bizim oyun şablonlarımıza da uyan bir oyuncu. Ama bunun ekonomik tarafı da var. Başkan da açıkçası net söyleyeyim bunu arzu ediyor, ben de arzu ediyorum, umarım gerçekleşir." dedi.


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