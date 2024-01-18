Fatih Karagümrük'ten Japonya'ya transfer

Karagümrük, Kosovalı stoperi Ibrahim Dresevic'in transferi konusunda Japonya 1. Ligi takımlarından FC Machida Zelvia ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Fatih Karagümrük'ten Japonya'ya transfer
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18 Ocak 2024 13:13
VavaCars Fatih Karagümrük, Kosovalı savunmacı Ibrahim Dresevic ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun transferi için Japonya 1. Ligi takımlarından FC Machida Zelvia ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Oyuncuya, kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilirken, futbol hayatında başarı dileğinde bulunuldu.

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