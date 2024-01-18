Fatih Karagümrük'ten Japonya'ya transfer

VavaCars Fatih Karagümrük, Kosovalı savunmacı Ibrahim Dresevic ile yollarını ayırdı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun transferi için Japonya 1. Ligi takımlarından FC Machida Zelvia ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Oyuncuya, kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilirken, futbol hayatında başarı dileğinde bulunuldu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun transferi için Japonya 1. Ligi takımlarından FC Machida Zelvia ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Oyuncuya, kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilirken, futbol hayatında başarı dileğinde bulunuldu.