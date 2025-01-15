Fatih Altaylı: 'Tüm büyüklerde 'karaborsa' var'

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi ve yorumcu Fatih Altaylı, kendi YouTube kanalında karaborsa iddialarıyla ilgili yorum yaptı.



Altaylı, "Tüm kulüpler, özellikle İstanbul'un büyük kulüpleri bilet karaborsası yapıyor. Biletine talep olan kulüpler yapıyor. Buradaki mesele şu; bu karaborsayı kulüp mü yapıyor, bir takım yöneticiler veya yöneticilerle haşır neşir taraftar grupları mı yapıyor, buna bakmak lazım." ifadelerini kullandı.



İşte Fatih Altaylı'nın yorumları:



"Spor trollerinin dünyadan haberi yok. Galatasaray Spor Kulübü benden son derece rahatsız. Galatasaray taraftarları bana sövüyor. Çünkü, karaborsa iddialarını medyada gündeme getiren ilk kişiyim ben. Bunu ilk, Galatasaray Divan Kurulu'nda Hayrettin Kozak gündeme getirdi. Medyada ilk ben söyledim. 'Kardeşim böyle bir yolsuzluk iddiası var, araştırılsın' diye.



Savcılığa gidip ifade veren benim. Son günlerde ortalıkta savcılık ifadesi dolaştırılan, tam doğru mu değil mi ifadeyi bilemiyorum, Ebru Gürsoy'un da tanık olarak dinlenmesini isteyen benim.



O yüzden söyledikleri son derece komik."



"FENERBAHÇE YORUMCUSU VAR, 'KARABORSA' DEDİ"



"Fenerbahçe Kulübü resmi açıklamasında bile 'Eski ikinci başkanları Fatih Altaylı tarafından...' denerek beni zikrediyorlar. Hayrettin Kozak'ı, birkaç kişiyi daha sayıyorlar ve galiba Rezan Epözdemir'i de... O yüzden kendi kulübümde olan yolsuzluğu gizlerim, başka kulüptekini gizlemem diye bir şey yok.



Tam aksine, Fenerbahçe yorumcusu biri var. Ahmet bilmemne. 'Fenerbahçe'de de karaborsa yolsuzluğu var, niye kimse sahip çıkmıyor' diye geçmişte attığı bir mesaj var. Burada ben vazifemi yapmışım kardeşim, bana bir şey diyemezsiniz."



"TAKİPSİZLİK KARARI DOĞRU DEĞİLDİR DEDİM"



"Ebru Gürsoy'un ifadesi... Evet Ebru Gürsoy, karaborsa işiyle ilgili olarak bazı yönetim kurulu üyelerinin adlarını geçirmiş ve böyle böyle böyle demiş. Sonrasında da savcı, takipsizlik kararı vermiş. Bu kararı da eleştiren benim, açsınlar baksınlar. Bu takipsizlik kararı bence doğru değildir diyen yine benim.



"TÜM BÜYÜKLER KARABORSA YAPIYOR"



"Tüm kulüpler, özellikle İstanbul'un büyük kulüpleri bilet karaborsası yapıyor. Biletine talep olan kulüpler yapıyor. Buradaki mesele şu; bu karaborsayı kulüp mü yapıyor, bir takım yöneticiler veya yöneticilerle haşır neşir taraftar grupları mı yapıyor, buna bakmak lazım. Ben bunun Galatasaray'da bir iki yönetici tarafından taraftar gruplarıyla anlaşılarak kişisel kazanç amacıyla yapıldığını söyledim. Savcılık buna takipsizlik kararı verdi. Ne yapacağım, ben mi dava açacağım! Ben gidip bunu Galatasaray Divan Kurulu'nda ayrıca gündeme getirdim. Bunla ilgili konuşma yaptım. Ne yapacağım ben daha...



Haydi bir tane Fenerbahçe üyesi benim yaptığımı yapsın, kendi kulüplerindeki karaborsa iddialarıyla ilgili olarak.



Karaborsaysa karaborsa... Alan razı, satan razı. Ne haliniz varsa görün!"



