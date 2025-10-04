Eyüpspor'dan maç sonu hakem tepkisi!

Süper Lig'in 8. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.Mücadelenin ardından İstanbul ekibi, maç sonucu paylaşımında karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe'nin fotoğrafını kullanarak dikkat çeken bir gönderiye imza attı.Maçın 17. dakikasında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Eyüpspor'un kazandığı serbest vuruş öncesi itirazları nedeniyle sarı kart gördü.48. dakikada ise Eyüpspor, Serdar Gürler'in golüyle öne geçti ancak gol, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi. Hakem Kayatepe, pozisyonda Prince Ampeem'in, Kocaelispor kalecisi Jovanovic'e faul yaptığını tespit ederek golü geçersiz saydı.80. dakikada Kocaelispor, Emre Akbaba'nın ceza sahası içinde topa koluyla müdahalesi sonrası penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından hakem Kayatepe, beyaz noktayı gösterdi. Bruno Petkovic, penaltıyı gole çevirerek ev sahibini 1-0 öne geçirdi.Bu karara şiddetle itiraz eden Eyüpspor cephesi teknik direktörü Selçuk Şahin, önce sarı kart gördü. Ardından 89. dakikada bir taç kararı sonrasında 4. hakeme yönelik tepkisi nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla tribüne gönderildi.Maçın ardından Eyüpspor'un resmi sosyal medya hesabı, karşılaşma sonucunu duyururken hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin fotoğrafını kullanarak paylaşım yaptı. Kulüp, paylaşımda herhangi bir açıklama eklemezken bu hamle, hakem yönetimine sessiz bir tepki olarak yorumlandı.