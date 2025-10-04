04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
0-05'
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
2-1
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
1-018'
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
3-3
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
0-05'
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-3
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
2-047'
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
1-034'
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
1-036'
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
1-0
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-0
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
2-0
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
0-235'
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-0
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-1
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-0
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-1
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
3-045'
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Eyüpspor'dan maç sonu hakem tepkisi!

Deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Eyüpspor, maç sonucu paylaşımında karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe'ye göndermede bulundu.

calendar 04 Ekim 2025 19:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Eyüpspor'dan maç sonu hakem tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 8. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından İstanbul ekibi, maç sonucu paylaşımında karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe'nin fotoğrafını kullanarak dikkat çeken bir gönderiye imza attı.

MAÇTA TANSİYON DÜŞMEDİ

Maçın 17. dakikasında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Eyüpspor'un kazandığı serbest vuruş öncesi itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

48. dakikada ise Eyüpspor, Serdar Gürler'in golüyle öne geçti ancak gol, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi. Hakem Kayatepe, pozisyonda Prince Ampeem'in, Kocaelispor kalecisi Jovanovic'e faul yaptığını tespit ederek golü geçersiz saydı.

VAR'DAN GELEN PENALTI

80. dakikada Kocaelispor, Emre Akbaba'nın ceza sahası içinde topa koluyla müdahalesi sonrası penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından hakem Kayatepe, beyaz noktayı gösterdi. Bruno Petkovic, penaltıyı gole çevirerek ev sahibini 1-0 öne geçirdi.

Bu karara şiddetle itiraz eden Eyüpspor cephesi teknik direktörü Selçuk Şahin, önce sarı kart gördü. Ardından 89. dakikada bir taç kararı sonrasında 4. hakeme yönelik tepkisi nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla tribüne gönderildi.

EYÜPSPOR'DAN PAYLAŞIM

Maçın ardından Eyüpspor'un resmi sosyal medya hesabı, karşılaşma sonucunu duyururken hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin fotoğrafını kullanarak paylaşım yaptı. Kulüp, paylaşımda herhangi bir açıklama eklemezken bu hamle, hakem yönetimine sessiz bir tepki olarak yorumlandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.