Eyüpspor, Berke'nin yerini doldurdu: Marcos Felipe

"ikas Eyüpspor'umuz, Brezilyalı kaleci Marcos Felipe'nin 1 yıllık kiralık ve satın alma opsiyonlu transferi için Bahia Kulübü ile anlaşmaya vardı."



Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, Lille'e transfer olan milli kalecisi Berke Özer'in boşluğunu çabuk doldurdu.İstanbul temsilcisi, Brezilya ekibi Bahia'nın 29 yaşındaki eldiveni Marcos Felipe'nin satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, imza töreninde yaptığı açıklamada,dedi.Eyüpspor'un yeni kalecisi Felipe ise,ifadelerini kullandı.1.89 boyundaki Marcos Felipe, bu sezon Bahia formasıyla 30 maça çıktı. 30 maçın 15'inde kalesini gole kapayan Brezilyalı file bekçisi, kalesinde toplam 21 gol gördü. Kariyeri boyunca Brezilya dışına çıkmayan kaleci, Eyüpspor'la yeni bir maceraya atılacak.