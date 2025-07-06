06 Temmuz
KFUM-Bryne
1-184'
06 Temmuz
Sandefjord-Rosenborg
2-084'
06 Temmuz
Sarpsborg 08-FK Haugesund
2-184'
06 Temmuz
Altach-SW Bregenz
11:30
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AC Horsens-Silkeborg
2-0
06 Temmuz
Oldenburg-Hamburger SV
1-2
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Rangers-Club Brugge
1-254'
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AGF-OB
0-056'
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GW Firrel-St. Pauli
0-00'
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19:30
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05:30
06 Temmuz
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18:30
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17:30
06 Temmuz
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17:30
06 Temmuz
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22:00

Everton'da anlaşma: Gana Gueye

Premier Lig ekiplerinden Everton, Senegalli orta sahası Idrissa Gana Gueye ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştı.

calendar 06 Temmuz 2025 16:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Everton'da anlaşma: Gana Gueye
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Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Everton, yeni sezon kadro çalışmalarına tecrübeli orta saha oyuncusuyla sözleşme yenileyerek başladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Everton, Idrissa Gana Gueye ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon Everton formasıyla 40 maça çıkan Gueye, 3 asist yaptı.

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