Everton'da anlaşma: Gana Gueye

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Everton, yeni sezon kadro çalışmalarına tecrübeli orta saha oyuncusuyla sözleşme yenileyerek başladı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Everton, Idrissa Gana Gueye ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz sezon Everton formasıyla 40 maça çıkan Gueye, 3 asist yaptı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Everton, Idrissa Gana Gueye ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz sezon Everton formasıyla 40 maça çıkan Gueye, 3 asist yaptı.