Erzurum'da bisikletçiler şampiyona öncesi antrenman yaptı

Erzurum'da düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için bisiklet sporcuları, Palandöken Dağı'ndaki 2,8 kilometrelik parkurda resmi antrenman yaptı. Yarış, yarın saat 11.00'de başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erzurum'da bisikletçiler şampiyona öncesi antrenman yaptı
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03 Ağustos 2024 17:43
Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200'ün destekleriyle düzenlenecek şampiyona için sporcular kente geldi.

Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yarış Direktörü Gökmen Binici, AA muhabirine, Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların yarış için kente geldiğini söyledi.

Binici, yarış için düzenlenen pistin nefes keseceğini belirterek, "Burası, Türkiye'de eşi benzeri olmayan tek profesyonel Downhill parkuru ve uzun bir aradan sonra yarış düzenleyeceğiz. Yaklaşık 55 sporcunun yarışacağı parkurumuz 2,8 kilometre uzunluğunda. Bugün resmi antrenman yapılıyor, yarın saat 11.00'de de adrenalin dolu bir yarış olacak." dedi.

 
 
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