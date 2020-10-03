Erol Bulut, Karagümrük maçına 5 ismi getirmedi

Fenerbahçe'de Erol Bulut, Karagümrük maçı için 5 ismi kadroda tercih etmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Erol Bulut, Karagümrük maçına 5 ismi getirmedi
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03 Ekim 2020 19:26
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, 5 önemli ismi Fatih Karagümrük maçı kadrosuna dahil etmedi.

Sarı-lacivertlilerde geçen hafta ilk 11'de görevlendirilen Deniz Türüç'ün yanı sıra Zanka, Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Nabil Dirar kadroya alınmadı.

Söz konusu oyuncular arasında sadece Nabil Dirar'ın hafif sakatlığı bulunuyordu.

- Maç yemeğinde Caner'in doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Caner Erkin'in doğum günü kutlandı.

Karşılaşma öncesinde Samandır Can Bartu Tesisleri'nde kampta olan sarı-lacivertli takımda maç yemeği öncesinde sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

Yeni yaşına giren Caner Erkin'in özel gününü unutmayan teknik heyet ve futbolcular, doğum günü pastası hazırlattı. Pastanın mumlarını üfleyen Caner Erkin, tebrikleri kabul etti ve bu jestten dolayı teşekkürlerini iletti.



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