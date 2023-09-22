Eric Bailly taraftardan tam not aldı

Beşiktaş'ın Manchester United'dan kadrosuna kattığı Eric Bailly, Siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçında taraftardan tam not aldı.
Club Brugge deplasmanında stoperde Amartey ile birlikte görev yapan Bailly, ikili mücadelelerde ve hava toplarındaki başarısıyla dikkat çekti. İlk yarıda hava topu ve ikili mücadele kaybetmeyen Fildişi Sahilli stoper, ikinci yarıda da rakibin girdiği gol pozisyonlarına engel olan isim oldu.
Maçı takip eden Beşiktaşlı taraftarlar da Bailly hakkında olumlu görüş bildiren paylaşımlar yaptı.
İşte o paylaşımların bazıları:
"Taş gibi oynuyor top geçirmiyor razıyız Bailly baba"
"Eric Bailly ilk yarıda ikili mücadele ve hava topu kaybetmedi. Biz ne aldık böyle"
"İlk yarının yıldızı Eric Bailly"
"Eric Bailly sahada Marcelo Guedes gibi takılıyor"
"Bailly hepimizi utandırdı fakat şunun keyfini sürelim harika bir detaysın Bailly."
"Eric Bailly parlıyor"
"Bailly... Kalite kendini hemen belli ediyor. Allah sakatlık vermesin"
"Sahada 30 numaralı bir çocuk var bizde; herif duruşuyla, fiziğiyle ben stoperim diyor. Sene sonu Bailly'nin arkasından çok ağlarız gibime geliyor."
Club Brugge deplasmanında stoperde Amartey ile birlikte görev yapan Bailly, ikili mücadelelerde ve hava toplarındaki başarısıyla dikkat çekti. İlk yarıda hava topu ve ikili mücadele kaybetmeyen Fildişi Sahilli stoper, ikinci yarıda da rakibin girdiği gol pozisyonlarına engel olan isim oldu.
Maçı takip eden Beşiktaşlı taraftarlar da Bailly hakkında olumlu görüş bildiren paylaşımlar yaptı.
İşte o paylaşımların bazıları:
"Taş gibi oynuyor top geçirmiyor razıyız Bailly baba"
"Eric Bailly ilk yarıda ikili mücadele ve hava topu kaybetmedi. Biz ne aldık böyle"
"İlk yarının yıldızı Eric Bailly"
"Eric Bailly sahada Marcelo Guedes gibi takılıyor"
"Bailly hepimizi utandırdı fakat şunun keyfini sürelim harika bir detaysın Bailly."
"Eric Bailly parlıyor"
"Bailly... Kalite kendini hemen belli ediyor. Allah sakatlık vermesin"
"Sahada 30 numaralı bir çocuk var bizde; herif duruşuyla, fiziğiyle ben stoperim diyor. Sene sonu Bailly'nin arkasından çok ağlarız gibime geliyor."