Erden Timur: 'Lale Orta, Ali Koç'a görüntü gönderdi!'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, canlı yayında açıklamalarda bulundu.
MHK'nın eski başkanı Lale Orta'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a görüntü gönderdiğini söyleyen Timur, "Lale Orta'nın VAR görüntüsünü Ali Koç'a göndermesi! Bunun kaydı var! Nerede olduğunu söyleyeceğim. Bunlar sokak dedikodusu değil. 3 Şubat 2023'te gerçekleşiyor. Lale Orta'nın MHK başkanı olmasından 5 gün sonra. VAR odasına girişleri bildirmek zorundasınız. 3 Şubat sabah Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının kayıtlarını izlemek istiyor. Mert Hakan attığı güzel bir gol iptal edilmişti. Lale Orta, VAR hakemi Koray Genceler'e iptal nedenini soruyor. Elle temastan iptal ettiğini söylüyor. O görüntü sadece VAR odasında var. Cep telefonuyla o pozisyonu çekiyor. Lale Orta'nın 3 Şubat gününde yaptıkları incelensin. Çünkü odadaki kayıtlar 1 yıl saklanıyor. Lale Orta 'Bu pozisyonu Ali Koç'a gönderdim' demiş mi? Koray Gençerler 1,5 ay maç almadı. Lale Orta bu maçta ciddi hatalar olmadığını söyledi ama neden maç vermedi? Bu VAR görüntüsü yollamanın başka maçlarda olmadığını nerede bileceğiz. TFF bunu incelesin." dedi.
Erden Timur, konuyla ilgili olarak sözlerine, "Lale Orta, VAR odasına çok girmeyen biriymiş. Ondan sonra 1-2 kere girmiş. Yayıncı kuruluşta bu görüntü yok ama ABD'deki beIN'de var. Kasıtlı mı, bilmiyorum." diye devam etti.
Sarı-kırmızılı idareci ayrıca, "MHK Başkanı, bu olayın ardından yayıncı kuruluşun yeni program müdürünü aramayı sürdürmüş mü? Bize gelen bilgilere göre, bu müdahaleler son bulmadı. MHK Başkanı, yayıncı kuruluşu aradı. Orayı arayarak, hakemlerin yorumlarını düzeltmelerini istiyor." sözlerini kullandı.
"BÜYÜKEKŞİ'Yİ MANİPÜLE ETTİ"
Açıklamalarını sürdüren Erden Timur, "Lale Orta, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye kendilerini manipüle ettikleri yönünde şeyler söylüyor. MHK Başkanı, TFF Başkanı'nı Ryan Donk-Nicolo Zaniolo pozisyonu için manipüle ediyor. Pozisyonu düzgün göstertmiyor. Pozisyondaki bazı görüntüler atılıyor, bu zaten medyaya da yansıdı." dedi.
ALİ ŞANSALAN, BEŞİKTAŞ MAÇI
Timur, "Ali Şansalan'ın Beşiktaş - Galatasaray maçına atanmamasını istedik. Beşiktaş Kongre üyesi ile Alanyaspor maçı öncesinde aynı otelde kaldığı, yemek yediği, aracına bindiği yönündeki konuları TFF'ye sorduk. İlgili soruşturmanın ardından Yaşar Kemal Uğurlu ceza aldı. Neden Ali Şansalan ceza almadı? Bu soruların yazılı olarak TFF'ye gönderilip gönderilmediğini öğrenirim ve size söylerim." açıklamasında bulundu.
Erden Timur, son olarak, "17 yaşında iki çocuk birbirini bıçakladı, biri öldü! Bilebilir miyiz? Medyaya yansıdığında bu bilinir. Bu gerginlik işi oraya götürüyor. Dursun Özbek'e 'İlk bizim çocuğumuz ölsün' dedim. Daha ligin başı. O yüzden bazı soruları da göndermedik TFF'ye. Risk alıyorum ve konuşuyorum." dedi.
MHK'nın eski başkanı Lale Orta'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a görüntü gönderdiğini söyleyen Timur, "Lale Orta'nın VAR görüntüsünü Ali Koç'a göndermesi! Bunun kaydı var! Nerede olduğunu söyleyeceğim. Bunlar sokak dedikodusu değil. 3 Şubat 2023'te gerçekleşiyor. Lale Orta'nın MHK başkanı olmasından 5 gün sonra. VAR odasına girişleri bildirmek zorundasınız. 3 Şubat sabah Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının kayıtlarını izlemek istiyor. Mert Hakan attığı güzel bir gol iptal edilmişti. Lale Orta, VAR hakemi Koray Genceler'e iptal nedenini soruyor. Elle temastan iptal ettiğini söylüyor. O görüntü sadece VAR odasında var. Cep telefonuyla o pozisyonu çekiyor. Lale Orta'nın 3 Şubat gününde yaptıkları incelensin. Çünkü odadaki kayıtlar 1 yıl saklanıyor. Lale Orta 'Bu pozisyonu Ali Koç'a gönderdim' demiş mi? Koray Gençerler 1,5 ay maç almadı. Lale Orta bu maçta ciddi hatalar olmadığını söyledi ama neden maç vermedi? Bu VAR görüntüsü yollamanın başka maçlarda olmadığını nerede bileceğiz. TFF bunu incelesin." dedi.
Erden Timur, konuyla ilgili olarak sözlerine, "Lale Orta, VAR odasına çok girmeyen biriymiş. Ondan sonra 1-2 kere girmiş. Yayıncı kuruluşta bu görüntü yok ama ABD'deki beIN'de var. Kasıtlı mı, bilmiyorum." diye devam etti.
Sarı-kırmızılı idareci ayrıca, "MHK Başkanı, bu olayın ardından yayıncı kuruluşun yeni program müdürünü aramayı sürdürmüş mü? Bize gelen bilgilere göre, bu müdahaleler son bulmadı. MHK Başkanı, yayıncı kuruluşu aradı. Orayı arayarak, hakemlerin yorumlarını düzeltmelerini istiyor." sözlerini kullandı.
"BÜYÜKEKŞİ'Yİ MANİPÜLE ETTİ"
Açıklamalarını sürdüren Erden Timur, "Lale Orta, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye kendilerini manipüle ettikleri yönünde şeyler söylüyor. MHK Başkanı, TFF Başkanı'nı Ryan Donk-Nicolo Zaniolo pozisyonu için manipüle ediyor. Pozisyonu düzgün göstertmiyor. Pozisyondaki bazı görüntüler atılıyor, bu zaten medyaya da yansıdı." dedi.
ALİ ŞANSALAN, BEŞİKTAŞ MAÇI
Timur, "Ali Şansalan'ın Beşiktaş - Galatasaray maçına atanmamasını istedik. Beşiktaş Kongre üyesi ile Alanyaspor maçı öncesinde aynı otelde kaldığı, yemek yediği, aracına bindiği yönündeki konuları TFF'ye sorduk. İlgili soruşturmanın ardından Yaşar Kemal Uğurlu ceza aldı. Neden Ali Şansalan ceza almadı? Bu soruların yazılı olarak TFF'ye gönderilip gönderilmediğini öğrenirim ve size söylerim." açıklamasında bulundu.
Erden Timur, son olarak, "17 yaşında iki çocuk birbirini bıçakladı, biri öldü! Bilebilir miyiz? Medyaya yansıdığında bu bilinir. Bu gerginlik işi oraya götürüyor. Dursun Özbek'e 'İlk bizim çocuğumuz ölsün' dedim. Daha ligin başı. O yüzden bazı soruları da göndermedik TFF'ye. Risk alıyorum ve konuşuyorum." dedi.