Erden Timur: "Hayalimize kavuşacağız"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, 5 futbolcu için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erden Timur: 'Hayalimize kavuşacağız'
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19 Nisan 2024 16:32
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur; Fernando Muslera, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Erden Timur'un sözleri şu şekilde:

"Gerçekten iki yıldır herkesle birlikteyiz, çok uzun yıllar gibi geldi. Hepsiyle farklı farklı dostluk yaşıyoruz. Ben de onlarla birlikte çok şey öğreniyorum. Dışarıdan mücadele gibi gözükse bile, duygusal tarafı çok başka. Geçtiğimiz sene yaz kampında toplantı yaptık ve amacımın ne olduğunu anlatmak istedim. Allah kimsenin gönlüne boş yere tutku koymaz. O gün orada 'Misyonum sizi hayallerinize kavuşturmak. Hepimizin misyonu, birbirimizi hayallere kavuşturmak.' dedim. Geçen sene hayallerimize kavuştuk, inşallah bu sene de kavuşacağız. Aslan gibi çok güzel yürekli insanlar görüyorsunuz. İnşallah futbolcularımızın kariyeri başarılarla dolu olur. Ailelerine de teşekkür ederim."

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