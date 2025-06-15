Engelsiz Millilerimiz'den Avustralya'ya da fark!

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Avustralya'yı 71-57 yendi.

calendar 15 Haziran 2025 19:41
Haber: AA
Engelsiz Millilerimiz'den Avustralya'ya da fark!
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23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Avustralya'yı 71-57 yendi.

Sao Paulo kentinde oynanan maçta ilk çeyreği 15-14 önde geçen Türkiye, soyunma odasına 31-28 üstün gitti.

Üçüncü periyodun sonunda 13 sayılık farka ulaşan milli takım, son çeyreğe 51-38 önde başladı. Milliler, karşılaşmayı 71-57 kazanarak organizasyonda 3'te 3 yaptı.

İlk maçında İsrail'i 84 sayı farkla 111-27 yenen ay-yıldızlı takım, ikinci maçında da Kanada'yı 39 sayı farkla 95-56 mağlup etmişti.

Milli takım, şampiyonada dördüncü maçında Almanya ile pazartesi akşamı TSİ 20.00'de karşılaşacak.

 

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